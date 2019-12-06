"Дешевый сыр – всегда в мышеловке": Гончарук прокомментировал газовые переговоры

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Украина стремится работать по европейским правилам, которые предусматривают рыночное ценообразование на газ. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук, которые ранее сделал четкое заявление по поставкам российского газа, сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, главным для Украины является подписать долгосрочный газовый контракт, который должен быть в национальных интересах – то есть максимальный объем, максимальный срок, по европейским правилам.

"Я думаю, что дешевый сыр – всегда в мышеловке. Потому, что мы хотели бы и к чему стремится Украина? Украина стремится работать по европейским правилам", - сказал он.

В то время премьер добавил, что будет искать возможность обеспечить для потребителей минимальную платежку.

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"Конечно, мы будем искать возможность обеспечить для нашей промышленности, для нашего бизнеса более дешевый ресурс. Но, я уже говорил об этом, точно не вопросами создания угроз для национальной безопасности", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу.

Напомним, что "Газпром" в письме "Нафтогазу" пригрозил, что с 1 января прекратит транзит газа через территорию Украины.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам о транзите газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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