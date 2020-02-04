Долги облгазов: почему украинцы платят за газ так дорого

Фото: "Укртрансгаз"

Долги облгазов за балансировку газа являются серьезным риском для стабильной работы нового "Оператора ГТС" Украины. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон.

"Проблема неполной оплаты облгазами услуг балансировки по-прежнему является основным риском для стабильной работы нового "Оператора ГТС". Фактически газ отбирается из системы, но оплата за него не поступает", – утверждает он в Facebook.

Под "небалансами" подразумевается отбор газа из газотранспортной системы на сумму порядка 10 млрд гривен в год облгазами.

Макогон отметил, что нужно оперативно решить причины возникновения этих долгов.

"Без решения этой проблемы невозможно дальнейшее развитие рынка газа в Украине", – добавил он.

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Согласно данным госкомпании "Укртрансзгаз", которая являлась оператором магистральных газопроводов Украины до 1 января 2020 года, долг за негативные небалансы участников рынка природного газа на конец 2019 года достиг 44,048 млрд гривен.

В 2019 году участники рынка использовали 2,04 млрд куб. м газа на общую сумму 13,595 млрд гривен. В течение года участники рынка оплатили только 2,484 млрд гривен негативных небалансов (за все годы накопления). Таким образом, долг за 2019 год составил 12,258 млн гривен.

В компании отметили, что 2019 год стал худшим годом от принятия Кодекса ГТС, который ввел практику небалансов участников рынка. Так, в 2016 году участники рынка накопили 4,051 млрд гривен долга, в 2017 году долг вырос еще на 10,296 млрд гривен, а в 2018 году долги услуги балансировки составляли 17,355 млн гривен.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы задолжали по коммунальным платежам на конец декабря 2019 года 63,7 млрд гривен. По состоянию на конец декабря задолженность населения по оплате за природный газ составила 27,9 млрд гривен.

При этом в январе 2019 года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что общий долг облгазов перед "Нафтогазом" составил около 60 млрд гривен по состоянию на начало года.

В мае прошлого года Коболев предложил Кабинету министров открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками, что могло бы снизить цены на газ для населения.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

А новости "Сегодня" рассказывали, как новая формула скажется на платежках украинцев. При этом эксперты назвали минусы действующих правил.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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