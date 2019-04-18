Эксперт об ограничениях РФ экспорта нефтепродуктов в Украину: Смертельного ничего нет
По словам Куюна, Украина перейдет на новые источники дизтоплива и сжиженного газа
Новые санкции РФ в отношении Украины и новый режим выдачи разрешений на экспорт российского дизельного топлива сжиженного газа, который заработает с 1 июня 2019 года, приведут к тому, что Украина в итоге получит "диверсифицированный и независимый от РФ рынок со своей нефтепереработкой".
Об этом 18 апреля написал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
"Смертельного ничего нет, сохраняйте спокойствие… О запрете поставок речь не идет, а кому дадут разрешения – посмотрим", – отметил он.
Экспорт напомнил, что основные позиции импорта РФ в Украину составляют дизтопливо и сжиженный газ (до 40% рынка).
По его словам, Украина заместит российские поставки дизтоплива "за счет белорусов, морских поставок и увеличения переработки", а сжиженного газа – "за счет моря, Казахстана и западной границы".
Куюн прогнозирует, что дизтопливо может подорожать на 1-1,5 грн за литр, а сжиженный газ – на 2 грн за литр.
"Для переключения на новые источники поставок необходим месяц. В течение этого месяц будет наблюдаться ценовая турбулентность с непрогнозируемым изменением цены. И не факт, что рост цен вообще будет, сейчас, например, котировки идут вниз", – добавил он.
Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.
Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Подробнее читайте в статье: "Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины".
При этом с 1 июня 2019 года продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.
В Министерстве экономразвития и торговли назвали действия РФ ожидаемыми и недружественными, а также заявили, что вместе с другими министерствами проведут их дополнительную оценку.
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