Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Эксперт об ограничениях РФ экспорта нефтепродуктов в Украину: Смертельного ничего нет

Сегодня, 20:52

По словам Куюна, Украина перейдет на новые источники дизтоплива и сжиженного газа

Фото: Сергей Куюн / Facebook
Фото: Сергей Куюн / Facebook.

Новые санкции РФ в отношении Украины и новый режим выдачи разрешений на экспорт российского дизельного топлива сжиженного газа, который заработает с 1 июня 2019 года, приведут к тому, что Украина в итоге получит "диверсифицированный и независимый от РФ рынок со своей нефтепереработкой".

Об этом 18 апреля написал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"Смертельного ничего нет, сохраняйте спокойствие… О запрете поставок речь не идет, а кому дадут разрешения – посмотрим", – отметил он.

Читайте также

Экспорт напомнил, что основные позиции импорта РФ в Украину составляют дизтопливо и сжиженный газ (до 40% рынка).

По его словам, Украина заместит российские поставки дизтоплива "за счет белорусов, морских поставок и увеличения переработки", а сжиженного газа – "за счет моря, Казахстана и западной границы".

Куюн прогнозирует, что дизтопливо может подорожать на 1-1,5 грн за литр, а сжиженный газ – на 2 грн за литр.

"Для переключения на новые источники поставок необходим месяц. В течение этого месяц будет наблюдаться ценовая турбулентность с непрогнозируемым изменением цены. И не факт, что рост цен вообще будет, сейчас, например, котировки идут вниз", – добавил он.

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Подробнее читайте в статье: "Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины".

При этом с 1 июня 2019 года продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

В Министерстве экономразвития и торговли назвали действия РФ ожидаемыми и недружественными, а также заявили, что вместе с другими министерствами проведут их дополнительную оценку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, Россия, импорт, нефтепродукты

Вы сейчас просматриваете новость " Эксперт об ограничениях РФ экспорта нефтепродуктов в Украину: Смертельного ничего нет". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет РФ на поставки нефти в Украину: появился комментарий Минэкономразвития

Сегодня, 20:15

В Министерстве назвали действия РФ "недружественными"

Сколько Украина импортировала нефти из РФ: названа сумма

Сегодня, 19:40

Нефть и нефтепродукты занимают более трети общего объема импорта

Россия запретила экспорт нефти в Украину

Сегодня, 12:41

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Нефть вяло дешевеет на фоне новостей из США

Сегодня, 09:19

Стоимость барреля Brent опускалась ниже 70 долларов

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Зеленский предложил уникальный способ подсчета голосов

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Отсутствие NFC в смартфонах: может это не так уж плохо?

Что лечит калина в организме человека

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Что будет, если каждый день съедать по два яйца