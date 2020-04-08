Что будет с Евросоюзом после пандемии коронавируса

В Европе, страдающей от пандемии коронавируса, продолжаются процессы, которые могут иметь далеко идущие последствия. Все чаще европейские политики поднимают дискуссию о будущем Евросоюза. Пока одни государства ЕС обвиняют соседей в "национальном эгоизме", другие поспешно возводят пусть виртуальные, но границы. А власти третьих – пользуются моментом, чтобы упрочить собственное положение, получив большие полномочия (Венгрия). Или провести выборы по схемам, не соответствующим европейским практикам (Польша). Разбираться со всем этим ЕС придется позже. И действительно непонятно, что именно на месте Евросоюза увидят европейцы, вышедшие после карантина из своих квартир.

"Сто лет не забудут"

Коронавирус может углубить трещины, которые уже существуют в Европе, так что "Евросоюз может распасться", написали на днях в совместной статье "Handelsblatt" и "Tagesspiegel" бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль.

"Европе сейчас нужны две вещи: совместная помощь в кризисе и совместная программа восстановления после кризиса. Италия и Испания сто лет не забудут Европе и особенно нам, немцам, если мы (…) подведем их сейчас. И это именно то, что мы делаем сейчас", – пишут дипломаты.

Конечно, говорить о будущем распаде ЕС сегодня – определенное преувеличение. Скорее – самый негативный сценарий из всех возможных. Но то, что Европа уже не будет прежней, не сомневается никто. Но если не прежней, то какой?

"Разберутся, кто кому помогал"

Говоря о будущем Евросоюза, эксперты сайта "Сегодня" рекомендуют не спешить с далеко идущими прогнозами. Ассоциированный аналитик Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо отметила, что взаимные обиды были в ЕС всегда. Но в данном случае они возникают потому, что проблема, с которой столкнулся ЕС (впрочем, как и весь мир), необычна.

"Если для решения, например, экономических вопросов в рамках ЕС существуют регулярные инструменты, которыми оперируют органы ЕС, то на такую чрезвычайную ситуацию средства предусмотрены не были. Каждый решает проблему самостоятельно. Конечно, помощь существует. Когда все закончится, думаю, все разберутся, кто кому помогал", – говорит эксперт.

Тем не менее, по мнению аналитика, есть несколько моментов, которые могут содержать опасность для ЕС в будущем.

"Например, глубинный кризис одной из стран еврозоны. И первый кандидат – Италия. Которая и ранее имела госдолг больший, чем это предусмотрено правилами ЕС. Но, думаю, другие страны ЕС сделают все возможное, чтобы Италию спасти. Впрочем, говорить об этом совсем рано, не так много времени прошло, чтобы строить долгосрочные прогнозы. Но так или иначе пандемия повлияет. Кто-то экономически лучше или хуже справится, кто-то пойдет на большие ограничения прав и свобод. В общем, если ранее мы говорили о "Европе разных скоростей", то это как раз сейчас реализуется", – говорит Екатерина Зарембо.

Кризис расставит все по местам

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин также считает, что взаимоотношения внутри ЕС во многом будут зависеть от того, как Евросоюз преодолеет пандемию и экономический кризис.

"Первый уровень вызовов для солидарности внутри ЕС связан со взаимопомощью стран. Сейчас на уровне ЕС осуществляется лишь общая координация. Все остальное – на уровне национальных правительств. Более того, есть определенное соревнование за ресурсы. Сейчас ситуация улучшается. Например, Германия берет на лечение тяжелых пациентов из Италии и Франции. Но вначале действия лидеров ЕС стали разочарованием для многих граждан Евросоюза", – отметил Павел Климкин в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, внутри ЕС уже идет очень сложная дискуссия относительно того, как будет происходить восстановление экономики.

"Скорее всего, экономический удар будет даже большим, чем во времена Великой депрессии. По силе это будет нечто среднее между ударами во времена Великой депрессии и во времена войны. Сейчас в ЕС ведется очень сложная дискуссия, каким образом меры по восстановлению экономики будут финансироваться – за счет ЕС (и какими в таком случае будут вложения) или же нет. От ответов на эти вопросы зависит, каким будет Евросоюз в будущем", – говорит Павел Климкин.

Конец бюрократии

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин считает, что, безусловно, после окончания глобального карантина изменится не только Евросоюз, но и мир в целом.

"Все недостатки, которые обнажила проблема коронавируса, должны быть устранены. Уверен, что такого забюрократизированного Евросоюза, который функционировал до сегодняшнего дня, мы через несколько лет не увидим", – считает посол.

Первые шаги в этом направлении можно увидеть уже сейчас. Так, Брюссель пошел навстречу Италии, больше всех из стран ЕС пострадавшей от пандемии коронавируса.

"ЕС разрешил Италии увеличить дефицит бюджета, что дало стране дополнительно около 140 млрд евро, которые направляются в экономику. До этого европейский Пакт стабильности и роста, согласно которому дефицит бюджета не может превышать 3%, очень строго придерживался. Но в нынешней ситуации ЕС все же согласился на рост дефицита бюджета Италии в этом году до 3,4% (в прошлом году дефицит был на уровне 2,5%). Так, Брюссель пока не соглашается на выпуск совместных европейских бондов, так называемых "коронабондов", которые позволили бы всем странам ЕС солидарно разделить ответственность за послекризисную ситуацию в наиболее пострадавших странах. Однако есть надежда, что будут приняты новые общеевропейские солидарные инструменты", – подытожил Евгений Перелыгин.

Отметим, что пока дискуссии в ЕС относительно общих действий по преодолению кризиса не завершились результативно. Так, переговоры Еврогруппы о выделении помощи в размере 540 миллиардов евро, начавшиеся 7 апреля и продолжавшиеся 16 часов кряду, в итоге не привели к какому-либо решению и были приостановлены. Как ожидается, переговоры продолжатся в четверг, 9 апреля. В случае если государствам ЕС удастся договориться, будет реализована наиболее амбициозная программа помощи в истории Евросоюза.

Предполагается, что в рамках общей помощи Еврокомиссия выделит 100 миллиардов евро на защиту рабочих мест. Еще 240 миллиардов пойдет на поддержку наиболее пострадавших государств ЕС. И 200 миллиардов пойдет на программу Европейского инвестиционного банка по поддержке бизнеса.

Тем временем некоторые страны, в том числе европейские, уже постепенно оправляются от эпидемии и готовятся к выходу из карантина. Подробности смотрите на видео:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама