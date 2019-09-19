"Есть сдержанный оптимизм": топ-менеджеры "Нафтогаза" рассказали о переговорах в Брюсселе

Коболев заявил о готовности к пессимистическому сценарию, а Витренко призвал готовиться к прекращению транзита

Андрей Коболев. Фото: REUTERS/Yves Herman

У Украины есть "сдержанный оптимизм" относительно газовых переговоров о транзите газа с 2020 года, но украинская сторона также готова к пессимистическому сценарию развития событий. Об этом написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе.

"Главное – мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа по территории Украины", – подчеркнул он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что до следующего раунда переговоров, который запланирован на октябрь, много "домашней" работы по усовершенствованию законодательства.

"Необходимо наверстать время, которое было потеряно на изобретение "уникальных велосипедов". Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анбандлинга (отделения оператора ГТС от "Нафтогаза". – Ред.) в течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским – все сделаем вовремя и качественно", – заключил Коболев.

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В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в этой же соцсети написал, что, как и ожидалось, к переговорам сегодня "так и не дошли", состоялись "консультации".

"Российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров о новом контракте на транзит", – отметил он.

Топ-менеджер компании добавил, что стороны готовы продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту.

"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну и не давать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства "Северного потока – 2", – заключил Витренко.

Новости "Сегодня" писали, что сегодняшняя встреча стала третьим раундом переговоров на политическом уровне о транзите газа через Украину с 2020 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года. Переговорам в трехстороннем формате предшествовали двусторонние консультации ЕК сначала с украинскими представителями, а потом – с российскими.

Андрей Коболев (крайний слева), Алексей Оржель (второй справа), Юрий Витренко (крайний справа). Фото: REUTERS/Yves Herman

По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го.

А министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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