Газсбыты должны возместить разницу в цене на газ потребителям

В Украине, где гражданам пообещали дальнейшее снижение цен на газ, участники программы "Газовый запас" с 20 апреля могут обращаться к поставщикам газа для возмещения разницы в цене на газ. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Рад сообщить, что мы выполнили свое обещание – с 20 апреля потребители могут обращаться к своим поставщикам и распоряжаться сэкономленными деньгами", – отметил он.

Специалисты "Нафтогаза" уже провели сверку данных со всеми поставщиками газа, которые продавали газ в рамках программы. И направили средства за неиспользованный ресурс "Газового запаса" на счета газсбытов.

Реклама

"С 20 апреля потребители могут обращаться в свои газсбыты, чтобы выбрать удобный способ возврата средств или зачесть их для оплаты газа в будущем. Мы рекомендуем обратиться в газсбыты сразу, как только они предоставят такую возможность. "Нафтогаз" уже перечислил им необходимые средства", – сказал Коболев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к началу апреля в украинских подземных хранилищах скопилось 15,9 млрд куб. м природного газа.

Согласно данным госкомпании "Укртрансзгаз", которая являлась оператором магистральных газопроводов Украины до 1 января 2020 года, долг за негативные небалансы участников рынка природного газа на конец 2019 года достиг 44,048 млрд гривен.

В 2019 году участники рынка использовали 2,04 млрд куб. м газа на общую сумму 13,595 млрд гривен. В течение года участники рынка оплатили только 2,484 млрд гривен негативных небалансов (за все годы накопления). Таким образом, долг за 2019 год составил 12,258 млн гривен.

В тренде Перед Пасхой в Украине заметно подешевел доллар

Реклама

В компании отметили, что 2019 год стал худшим годом от принятия Кодекса ГТС, который ввел практику небалансов участников рынка. Так, в 2016 году участники рынка накопили 4,051 млрд гривен долга, в 2017 году долг вырос еще на 10,296 млрд гривен, а в 2018 году долги услуги балансировки составляли 17,355 млн гривен.

В мае прошлого года Коболев предложил Кабинету министров открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками, что могло бы снизить цены на газ для населения.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что Кремлю больше не удастся использовать газ в качестве политического оружия.

Реклама

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама