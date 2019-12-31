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Газовые переговоры: Коболев раскрывает детали – онлайн-трансляция

31 декабря, 14:26

Переговорный процесс длился пять дней и потребовал сложной и согласованной работы украинских чиновников

/ Фото: Сегодня

31 декабря проходит брифинг председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева относительно заключения нового контракта по транзиту газа, который вчера был подписан между Украиной и Россией.

Телеканал "Украина 24" и сайт "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию мероприятия:

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о том, что означает подписание соглашения между Россией и Украиной и как это отразится на жизни украинцев.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что Кабинет министров разрешил "Нафтогазу Украины" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

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Об этом говорится в распоряжении правительства от 30 декабря 2019 № 1405-р "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Согласно документу, правительство предоставило согласие на совершение "Нафтогазом" таких сделок:

В тренде
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа
  • соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с "Газпромом";
  • договор с "Газпромом" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что компания "Оператор газотранспортной системы Украины" объявила о завершении пятидневных переговоров с "Газпромом", однако уточнила, что о подписании окончательных документов речь еще не идет.

Переговоры России и Украины о транзите газа начались в австрийской столице Вене в четверг, 26 декабря, продолжились в пятницу, шли все выходные и в предпраздничный понедельник. В субботу поздно вечером Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет – "борьба идет за каждую запятую".

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источник: Сегодня

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