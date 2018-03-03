Газовый демарш России: "Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам

НАК "Нафтогаз Украины" готов принять участие в трехсторонних переговорах в формате "Украина-Россия-ЕС" по выполнению решений Стокгольмского арбитража. Об этом заявили в пресс-службе украинской компании.

"Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии по проведению переговоров для выполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате "Украина-Россия-ЕС". Компания готова принять участие в таких переговорах в ближайшее удобное для всех сторон время", – сообщили в "Нафтогазе".

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Напомним, Еврокомиссия выразила готовность регулировать трехсторонний переговорный процесс между Украиной, Россией и Евросоюзом относительно газовых контрактов.

В связи с этим вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил о намерении связаться с министрами энергетики России и Украины, чтобы оценить ситуацию и достичь договоренностей относительно следующих необходимых шагов.

На днях "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь Россия решила расторгнуть договор с Украиной на поставку и транзит газа. Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер недоволен решением суда и считает, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает. Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры.