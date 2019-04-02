Госстат считает, что украинцы стали богаче, квартиры в Киеве дорожают: итоги дня

Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 120 млрд грн по внешним долгам

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Госстат считает, что украинцы стали богаче, квартиры в Киеве дорожают: итоги дня Сергей Гусев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cff/803/5c9cff803baeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cff/803/5c9cff803baeb.jpg 2019-04-02T20:05:11+03:00 Экономика Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 120 млрд грн по внешним долгам

Общество

18 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Составили 3219,5 млрд грн в 2018 году доходы населения, расходы – 3202,7 млрд. грн, сбережения украинцев увеличились на 16,8 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,9%. Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2018 году составил 57909 грн, что на 22,5% больше, чем в 2017 году.

Выросла на 24,7% до 7259 грн средняя заработная плата в сельском хозяйстве в январе-феврале, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Средняя зарплата в пищевой промышленности за два месяца 2019 выросла на 20,7% – до 8758 грн.

Повысились на 1,2% или на 285 грн до 24 593 грн/кв. м в марте по сравнению с февралем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева.

В июне 2019 года Укрзализныця в партнерстве со Словацкой железнодорожной компанией ЖССК запустит регулярное пассажирское сообщение по маршруту Кошице – Мукачево.

Провели 1070 проверок в 2018 году специалисты Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля КГГА на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг. Управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда районов города Киева в пользу потребителей произведен перерасчет за некачественно предоставленные или не предоставленные услуги по содержанию домов и придомовых территорий на общую сумму 44,2 млн грн.

Экономика

Укрепил на 22 копеек до 26,97 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 3 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 2 апреля.

Составили 85,737 млрд грн доходы государственного бюджета в марте 2019 года, что на 10% меньше планового показателя и на 4,4% больше в годовом выражении. Доходы за январь-март составили 210,507 млрд грн, что ниже плана на 4,9% и выше прошлогоднего показателя за этот период на 8,7%.

Сократила на 14,8% Украина в январе-марте импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 1 млрд 549,8 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Со стороны Словакии за три месяца поступило 951,4 млн куб. м газа (-23,8% к январю-марту-2018), Венгрии – 310,5 млн куб. м (-8,6%), Польши 287,9 млн куб. м (+24,6%).

Увеличилась на 3,4% добыча природного газа в январе-марте в годовом выражении – до 5 млрд 274,5 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаз. При этом добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 3 млрд 868,5 млн куб. м (+2,8%), ПАО "Укрнафта" 289,2 млн куб. м (+10,7%), другими компаниями 1 млрд 116,9 млн куб. м (+3,8%).

Наибольшие убытки в банковской системе по итогам января-февраля зафиксировали Сбербанк (1023 млн грн), Кредит Днепр (560,5 млн грн), Укрсоцбанк (72,4 млн грн), Правэкс-Банк (18,2 млн грн), Банк 3/4 (16,3 млн грн).

66 из 77 работающих в Украине банков по итогам января-февраля получили прибыль. Больше всех Приватбанк (5,185 млрд грн), "Проминвестбанк" (896,8 млн грн), "Райффайзен Банк Аваль" (672,1 млн грн), ПУМБ (521 млн грн), "ОТП Банк" (498,8 млн грн).

Продал активы 20 неплатежеспособных банков на сумму 75,18 млн грн Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в период с 25 по 29 марта. В течение текущей недели запланирована продажа активов на 1911,52 млн грн.

Сократилась на 0,96 п. п. до 52,24% за февраль доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе. По состоянию на 1 марта общий объем выданных кредитов сократился с 1,189 трлн грн (на 1 февраля) до 1,162 трлн грн (на 1 марта). Из них неработающие кредиты составили 607,257 млрд грн (-25,34 млрд грн к предыдущему месяцу).

Необходимо выплатить 120 млрд грн или 4,4 млрд долларов Украине до конца 2019 года по внешним долгам. В 2020 году необходимо выплатить по внешним долгам 178,60 млрд грн или 6,6 млрд. На обслуживание внутреннего долга до конца текущего года необходимо потратить 214,95 млрд грн, из которых 149,96 млрд грн погашение и 65 млрд грн выплата процентов. В целом до конца текущего года на обслуживание госдолга необходимо 335,78 млрд грн.

Мир

Может опуститься на 6% курс доллара к корзине основных мировых валют к концу текущего года на фоне замедления роста экономики США и смягчения позиции Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении дальнейшего повышения базовой процентной ставки, полагают аналитики Morgan Stanley. Goldman Sachs и Western Asset Management, также прогнозируют снижение доллара в текущем году.

7,7 млрд человек составит численность населения Земли в 2019 году, считают эксперты ООН. К 2050 году они ожидают роста числа людей до 9,7 млрд, а к концу века – примерно до 11 млрд.

Рост объема мировой торговли в 2019 году замедлится более значительно, чем ожидалось, на фоне торговых споров и экономической неопределенности, говорится в докладе ВТО. Объем мировой торговли товарами увеличится на 2,6% в этом году – минимальными темпами за три года, и повысится на 3% в 2020 году. В сентябре эксперты организации прогнозировали рост в 2019 году на уровне 3,7%. Оценка увеличения мировой торговли в 2018 году пересмотрена до 3% с 3,9%, в 2017 году рост составил 4,6%.

113 млн человек в 53 странах в 2018 году испытывали острую нехватку продовольствия, говорится в докладе, подготовленном Европейским Союзом, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). Почти две трети этих людей проживают в восьми странах: в Афганистане, ДР Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене. В 2017 году этот показатель составлял 124 млн человек,

Нью-Йорк первым в США вводит плату за въезд автомобилистов в центр города. С 2021 года, чтобы попасть в самые оживленные районы города, водителям легковушек придется заплатить около 12 долларов, а грузовиков – около 25. Точный размер платы пока не установлен. Но известно, что он будет меняться в зависимости от времени суток.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.