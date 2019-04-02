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К середине XX века население планеты увеличится почти до 10 млрд

Сегодня, 16:42

При этом к концу столетия численность людей на планете может достигнуть 11 млрд

Фото: Pixabay
К середине XX века население планеты увеличится почти до 10 млрд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/366/52c/5ca36652c2505.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/366/52c/5ca36652c2505.jpg Другие страны При этом к концу столетия численность людей на планете может достигнуть 11 млрд

Через три десятилетия численность населения планеты может достигнуть 10 млрд. человек, сказано в отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В представленном на проходящей в Нью-Йорке 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию документе отмечается, что в 2019 году население мира достигло 7,7 млрд человек и продолжает расти, хотя и сниженными темпами.

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"Ожидается, что оно продолжит расти и достигнет 9,7 млрд человек в 2050 году, а к концу XXI века составит около 11 млрд", — отмечает глава ООН.

Среди основных трендов указываются старение населения, его ориентация на пространство и мобильность. На этом фоне в ООН ожидают, что рост населения может привести к сокращению природных ресурсов и увеличению нагрузки на экосистему планеты.

Вдобавок к этому подчеркивается, что городское население может возрасти с 56% в 2019 году до 68% к 2050 году, а средняя продолжительность жизни – с 72,3 года до 74,3 в 2030 году.

Напомним, что по данным Госстата, численность населения Украины состоянием на 1 декабря 2018 года составляла 42 177 579 человек, причем смертность в стране превышает рождаемость – на 100 умерших приходится лишь 58 новорожденных украинцев.

Кроме того, ранее в ООН сообщили, что с 2016 по 2017 год количество страдающих от голода жителей планеты увеличилось на 17 млн – с 804 до 821 млн человек.

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Тег ООН, население, планета, перенаселение

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Источник:

ТАСС

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