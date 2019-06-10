Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Гройсман о долговых обязательствах Украины: Кризиса неплатежей допускать нельзя

10 июня, 19:03

Премьер заявил, что в финансовой системе страны есть запас прочности

Фото: Кабинет министров Украины

Украина добросовестно выполняет свои финансовые обязательства. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 10 июня правительственный портал.

По его словам, общий объем выплат, которые необходимо осуществить в 2019 году, составляет около 417 млрд гривен.

"Представьте, что мы могли бы сделать за эти деньги! Но кризиса (неплатежей) допустить нельзя. Многие помнят 90-е годы прошлого века. Наш путь – стабильность и выполнение обязательств. Хотя мы выполняем те обязательства, которые не мы на себя брали", – сказал он.

Гройсман заверил, что в финансовой системе Украины есть запас прочности.

"У нас есть 20 млрд долларов золотовалютных резервов. Ситуация стабильная. Но сжигать резервы – это исключено", – отметил глава правительства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам апреля 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов – до 79,82 млрд долларов. При этом объем долга в гривневом эквиваленте уменьшился – на 22,22 млрд гривен, до 2,12 трлн гривен.

В Министерстве финансов сообщили, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году приходятся на май и сентябрь – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно. 

По состоянию на 1 июня 2019 года международные резервы Украины составили 19,4 млрд долларов в эквиваленте. Таким образом, в мае резервы сократились на 5,5% и впервые в 2019 году опустились ниже уровня в 20 млрд долларов.

Гройсман заявлял, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег долги, Гройсман, ЗВР, государственный долг

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман о долговых обязательствах Украины: Кризиса неплатежей допускать нельзя". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госдолг бьет по резервам: валютные запасы Украины "похудели"

7 июня, 15:27

Появились официальные данные Нацбанка по международным резервам страны

Кабмин утвердил стратегию по сокращению госдолга на четыре года

5 июня, 13:15

Решение принято на сегодняшнем заседании правительства

НБУ не согласился с заявлением Данилишина по международным резервам Украины

3 июня, 21:18

В регуляторе заявили, что члены совета НБУ не имеют полномочий для обнародования таких данных

Сколько Украина должна погасить внешних долгов до октября: названа сумма

3 июня, 16:08

Необходимую сумму озвучил председатель совета НБУ Богдан Данилишин

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Перед ним вставали на колени даже зеки

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа

Скандал с ликвидацией УПЦ: украинский священник сделал заявление

Обнаружен затонувший доисторический мир

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь