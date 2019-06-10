Гройсман о долговых обязательствах Украины: Кризиса неплатежей допускать нельзя

Премьер заявил, что в финансовой системе страны есть запас прочности

Фото: Кабинет министров Украины

Украина добросовестно выполняет свои финансовые обязательства. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 10 июня правительственный портал.

По его словам, общий объем выплат, которые необходимо осуществить в 2019 году, составляет около 417 млрд гривен.

"Представьте, что мы могли бы сделать за эти деньги! Но кризиса (неплатежей) допустить нельзя. Многие помнят 90-е годы прошлого века. Наш путь – стабильность и выполнение обязательств. Хотя мы выполняем те обязательства, которые не мы на себя брали", – сказал он.

Гройсман заверил, что в финансовой системе Украины есть запас прочности.

"У нас есть 20 млрд долларов золотовалютных резервов. Ситуация стабильная. Но сжигать резервы – это исключено", – отметил глава правительства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам апреля 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов – до 79,82 млрд долларов. При этом объем долга в гривневом эквиваленте уменьшился – на 22,22 млрд гривен, до 2,12 трлн гривен.

В Министерстве финансов сообщили, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году приходятся на май и сентябрь – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно.

По состоянию на 1 июня 2019 года международные резервы Украины составили 19,4 млрд долларов в эквиваленте. Таким образом, в мае резервы сократились на 5,5% и впервые в 2019 году опустились ниже уровня в 20 млрд долларов.

Гройсман заявлял, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман о долговых обязательствах Украины: Кризиса неплатежей допускать нельзя". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"