Грядущий транш от МВФ может стать для Украины последним

Если Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ), это не будет означать, что выделение денег будет разблокировано, и до окончания действия кредитного соглашения мы получим всю оставшуюся в программе сумму, а это порядка 8 млрд долларов.

Об этому сайту "Сегодня" рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Я думаю, что мы получим транш от МВФ до выборов. Но я также думаю, что с высокой долей вероятности это будет последний транш в рамках нынешней программы", – говорит эксперт.

По его мнению, на следующие денежные поступления от МВФ Украине стоит рассчитывать даже не после выборов президента, а после того, как будет сформирован новый парламент. А это значит – не раньше осени 2019 года.

Чтобы вновь не повторилась ситуация с текущим кредитом, когда соглашение с МВФ подписывал один состав правительства, а выполнять его пришлось преемникам.

"Я не верю, что эта программа будет реструктуризирована. Она заканчивается в марте следующего года, и она будет закрыта. Но для Украины важно получить деньги от МВФ сейчас, чтобы разблокировать финансирование по другим международным программам. Я уверен, что мы не получим всех положенных денег. Я думаю, что в МВФ доведут объем выделенных денег до 12 млрд долларов, в еще 5,5 млрд мы недополучим", – говорит он.

Напомним, 19 сентября в Киеве завершила работу техническая миссия Фонда. Переговоры Украины с МВФ продолжаются с учетом результатов визита "ревизоров" в Киев.

Но, несмотря на почти полное отсутствие официальных заявлений по итогам работы миссии, 14 сентября представительница президента в парламенте, нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что МВФ изменил программу для Украины с EFF на stand-by. Она уточнила, что программа международной помощи stand-by дается странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Также правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

Кроме того, в Минфине ранее сообщали, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом, а визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы. Власти ожидают, что очередной транш МВФ поступит в Украину до конца 2018 года. Национальный банк рассчитывает на получение средств уже осенью.

В 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Подробнее о перспективах работы с МВФ читайте на сайте "Сегодня" в материале "МВФ и Украина: почему нам точно выделят очередной транш".