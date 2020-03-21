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Из-за коронавируса в Украине резко подорожали лимоны

21 марта, 08:13

Ксения Капустинская

Спрос на цитрусовые заметно вырос, говорят продавцы

Как и ожидали эксперты, с начала весны в Украине начался сезонный рост цен на овощи и фрукты. В частности, цены на лимоны с начала недели взлетели на 12-15%. Такие данные обнародовали аналитики "Инфо-Шувар".

По их мнению, заметный рост цен вызвал ажиотажный спрос на этот цитрус, а также падение украинской гривни к доллару и евро.

"Цены на лимоны начали очень быстро расти сразу после объявления карантина. Главной причиной этого тренда стало не падение курса гривни, хотя это, безусловно, влияет на цену каждой новой поставки. Значительно большее влияние на цены сегодня делает спрос – если еще неделю назад розничные продажи лимонов происходили преимущественно поштучно, то сегодня все больше украинцев покупают сразу от килограмма лимонов", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Продавцы говорят, что это не первая волна подорожания, в феврале цены на лимон тоже росли, но сегодня процесс происходит очень быстро. По состоянию на 17 марта лимоны оптом предлагали уже по 45-55 грн/кг. В "дешевом" сегменте предлагается продукция производства Турции, более дорогой лимон ввозят в Украину из Испании.

В тренде
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Ранее эксперты также отмечали, что с середины марта стремительно начали расти цены на лук, всего за три дня повысившись в 1,5 раза.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как вырастут цены и упадут доходы украинцев в условиях пандемии коронавируса. В целом эксперты советуют позаботиться о денежной "подушке безопасности":

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