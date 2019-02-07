Изменены условия выплаты субсидий: итоги дня

Кабинет министров уменьшил максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий

Изменены условия выплаты субсидий: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-07T20:11:00+02:00 Экономика Кабинет министров уменьшил максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий

Общество

11 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

С двух до одного месяца Кабинет министров уменьшил максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Укрзализныця планирует на четверть поднять тарифы на перевозку пассажиров в 2019 году. В компании уверяют: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – почти в 3,5 раза.

Поднял с 4 грн до 6 грн исполком Харьковского горсовета тариф на проезд в троллейбусах и трамваях. Утверждается, что новый тариф только покрывает затраты предприятий и не предусматривает получения прибыли. Одновременно стоимость поездки в метро была увеличена с 5 до 8 грн. Обоснованность этого решения уже пообещал проверить Антимонопольный комитет.

Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую и направила соответствующий законопроект в Конституционный суд.

Рост на 5% объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году – до 12,2 млрд долл. прогнозирует Национальный банк.

Экономика

Укрепил на 1 копейку до 26,96 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 8 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 февраля.

7 февраля вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Одновременно введены в действие около 20 послаблений на валютном рынке.

21,7 млрд грн чистой прибыли получили в 2018 году платежеспособные банки. Последний раз банковская система Украины была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн. Существенный рост прибыльности банковской системы в прошлом году стало возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов.

9 различных проектов Укрзализныця планирует реализовать за средства, которые Еврокомиссия совместно со Всемирным банком намерена выделить Украине в рамках программы расширения стратегических транспортных коридоров. Глава компании Евгений Кравцов назвал первые пять из них. В частности, речь идет о модернизации участка Ковель-Ягодин-Госграница с последующей электрификацией, реконструкции пути на станции Подборцы (Львовская область) и строительстве новой тяговой подстанции на станции Раздельная. Кроме того, могут электрифицировать участок Бердичев-Коростень-Бережесть и увеличить пропускную способность на участке Гребенка-Полтава.

1,5 млрд долл. готовы вложить в украинскую альтернативную энергетику норвежцы. На норвежско-украинском форуме, проходившем при участии премьеров обеих стран, представители Осло подписали с Киевом несколько инвестиционных соглашений.

ГП "Антонов" в 2019 году продолжит реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и планирует восстановить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178.

30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки украинского сахара в ЕС в объеме 20 тыс. тонн. Об этом сообщила ассоциация "Укрцукор".

Мир

На 255 тысяч евро правительство Литвы бесплатно передало Украине боеприпасы для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется вооруженными силами Литвы.

Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток-2". Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС. "Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", – сказали в Париже.

Приговорен к тюремному заключению сроком 12 лет и 11 месяцев бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он признан виновным в коррупции и отмывании денег. Это уже второй приговор в отношении бывшего президента Бразилии. В апреле прошлого года он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюремного заключения по статье, также связанной с коррупцией.

Парламент Японии рассмотрит законопроект о признании племени айнов коренным населением страны. В случае его одобрения Япония впервые официально обретет коренное неяпонское население. Закон предлагает направить 9 млн долл. на развитие инфраструктуры деревень айнов и продвигать их самобытную культуру среди зарубежных гостей в период подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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