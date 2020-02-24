Украина предложила Молдове покупать газ из Европы: подробности

Благодаря украинской газотранспортной системе, соседняя Молдова может удешевить покупку газа. Так, приобретение топлива из Европейского Союза по межоператорским соглашениям через украинскую ГТС для Молдовы может оказаться выгоднее, чем закупки у "Газпрома". Об этом сообщил генеральный директор государственной компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС", – написал он в Facebook.
Макогон приводит пример: сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов, что позволит сэкономить порядка 28 долларов (16%).
"Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены", – отметил Макогон.
По словам топ-менеджера, снижение цен на газ на европейских хабах привело к снижению цен в Украине.
"Последние торги на Украинской энергетической бирже закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС за тыс. куб. м", – отметил он.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 19 декабря 2019 года Молдова сделала заявление о готовности принимать газ в обход Украины через газопровод "Турецкий поток". Однако потом руководство страны приняло иное решение – закупать российский газ транзитом через Украину.
Также мы рассказывали о том, что Украина сможет принять 6,6 млрд кубометров газа из Польши на протяжении 2020 года.
А в январе 2020 года украинские чиновники сообщили о виртуальном реверсе газа между Украиной и Польшей.
Напомним, в Украине намерены инвестировать средства в модернизацию и перестройку ГТС.
В конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 млрд долларов.
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