Украина предложила Молдове покупать газ из Европы: подробности

Покупка европейского газа могла бы оказаться более выгодной для Молдовы

Благодаря украинской газотранспортной системе, соседняя Молдова может удешевить покупку газа. Так, приобретение топлива из Европейского Союза по межоператорским соглашениям через украинскую ГТС для Молдовы может оказаться выгоднее, чем закупки у "Газпрома". Об этом сообщил генеральный директор государственной компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС", – написал он в Facebook.

Макогон приводит пример: сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов, что позволит сэкономить порядка 28 долларов (16%).

"Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены", – отметил Макогон.

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По словам топ-менеджера, снижение цен на газ на европейских хабах привело к снижению цен в Украине.

"Последние торги на Украинской энергетической бирже закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС за тыс. куб. м", – отметил он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 19 декабря 2019 года Молдова сделала заявление о готовности принимать газ в обход Украины через газопровод "Турецкий поток". Однако потом руководство страны приняло иное решение – закупать российский газ транзитом через Украину.

Также мы рассказывали о том, что Украина сможет принять 6,6 млрд кубометров газа из Польши на протяжении 2020 года.

А в январе 2020 года украинские чиновники сообщили о виртуальном реверсе газа между Украиной и Польшей.

Напомним, в Украине намерены инвестировать средства в модернизацию и перестройку ГТС.

В конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 млрд долларов.

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