Когда Украина получит новую программу МВФ: Гончарук поделился прогнозом

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Кабинет министров рассчитывает начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) уже в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук и заверил, что миссия МВФ, которая работала в сентябре в Киеве, дала для этого надежду.

По его словам, новая программа будет рассчитана на три года.

"Мы настроены на то, чтобы в этом году начать новую программу на три года. <...> Миссия МВФ уехала из Киева в целом с позитивным сигналом", – сказал Гончарук на встрече с бизнесом.

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Глава правительства вновь подчеркнул, что главное в сотрудничестве с МВФ – это не деньги.

"Мы настроены на сотрудничество с МВФ. Для нас это не про деньги, а про доверие... Сотрудничество с МВФ – это сигнал для международных инвесторов, финансовых институтов", - сказал Гончарук, по сути, потдвержив позицию, которую озвучивал в своем видеоблоге "Чашка премьера".

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Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день переговоров с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров. Анонимные источники отмечали, что украинским властям не удалось достичь договоренности о новой программе МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

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27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ждет от МВФ новых рекомендаций. В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что "План действий правительства", который будет представлен в ближайшее время, и принятие сбалансированного государственного бюджета на 2020 год позволят быстрее достичь договоренности с МВФ.

Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ stan-by утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступилв том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. Она вернулась в Украину, как и обещала, после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

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