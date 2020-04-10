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Количество новых вакансий с начала карантина упало на 44%: как ищут сотрудников

10 апреля, 20:06

Виктория Подолянец

Нацбанк мониторит предложения на рынке труда

Всего за три недели всеукраинского карантина, который власти ввели из-за пандемии коронавируса, количество новых вакансий упала на 44%. Об этом сказано в еженедельном обзоре Национального банка.

"Из-за роста неопределенности даже ИТ-компании, наименее чувствительные к карантину, останавливают привлечение новых сотрудников", – сообщили в НБУ.

Там отметили, что количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина в дальнейшем практически не менялось.

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Показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах, кроме розничной торговли, медицины и сельского хозяйства.

В тренде
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По разным подсчетам, в Украине с начала ограничений насчитывается уже "плюс" 700 тысяч незанятых людей трудоспособного возраста.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по данным Государственной службы занятости, в целом из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, остались без работы более 40 тыс. украинцев.

Однако в Украине высокий уровень теневой занятости. Напомним, зимой правительство только начало кампанию против нелегального труда в Украине. Тогда стало известно, что каждый пятый украинец трудится без официального оформления. Как оказалось, больше всего в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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работа вакансии безработица рынок труда

Источник: Сегодня

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