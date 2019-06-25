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Консультации Украины с МВФ по новой программе: глава Нацбанка сделал заявление

25 июня, 13:50

Смолий отметил, что НБУ находится в "постоянной работе" с Фондом

Фото: пресс-центр НБУ

Консультации Украины относительно новой программы Международного валютного фонда (МВФ) могут начаться после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров. Об этом 25 июня заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий после брифинга в Киеве.

"Нет, мы не начали консультации относительно новой программы... В целом, думаю, консультации по новой программе, так, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства", – сказал он.

По его словам, сейчас НБУ находится "в постоянной работе" с МВФ.

В то же время министр финансов Оксана Маркарова ранее сообщила, что Украина ведет активные переговоры по новой программе. Она спрогнозировала, что ее срок составит три года, однако размер кредита глава Минфина не уточнила.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В марте 2019 года министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Минфин выполнил все "маяки" и львиную часть условий программы stand-by в рамках сотрудничества в МВФ.

Миссия Фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители Фонда готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

Позже в НБУ отметили, что отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ усиливает уязвимость украинской экономики.


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Тег НБУ, stand-by, МВФ, Смолий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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