Украина несет убытки из-за коронавируса

Украинские аграрии беспокоятся о снижении цен на продукцию, которую они поставляют на внешний рынок

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Стоимость зерновых и масличных культур на международном рынке продолжает снижаться. Причина – ситуация вокруг вспышки коронавируса в Китае, который больше всего повлиял на экспорт кукурузы. Такую информацию обнародовала пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета.

"В отличие от пшеницы, влияние коронавируса на рынок кукурузы намного сильнее. Активный экспорт продолжает оказывать поддержку ценам, однако приближается уборочная кампания кукурузы в Аргентине и Бразилии, что при условии хорошей погоды и хорошего урожая всегда приводит к резкому обвалу цен. Сейчас как большие, так и малые фермеры придерживают урожай, поскольку видят рост спроса со стороны трейдеров. Учитывая то, что коронавирус уже сейчас привел к падению цен в Чикаго, что особенно влияет на международных трейдеров, рынок перед урожаем в Аргентине уже может не вернуться к предыдущим уровням", – комментирует ситуацию исполнительный директор кооператива "Пуск" Александр Буюкли.

По его словам, Украина сегодня остается лидером по экспорту пшеницы по цене и одним из лидеров по объемам отгрузок. Эту тенденцию также поддерживает активный рост цен на российскую пшеницу.

Однако, в течение следующих недель вирус будет оказывать постоянное понижающее влияние на цены.

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Что касается ячменя, то Украина до конца января вывезла почти 4 млн тонн, практически полностью исчерпав экспортный потенциал. В таких случаях даже в случае глобальных изменений, на ценах это сказывается мало. Сейчас же ситуация стабильная.

Цены на масличные культуры – подсолнечник, сою, рапс – тоже почувствовали на себе влияние коронавируса. Участники рынка закладывают этот риск в цены, которые активно падают.

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Поскольку сейчас все мировые масла резко подешевели, это приведет и к снижению цен производные подсолнечника.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса.

Также мы писали о том, что цена на золото 27 января побила шестилетний рекорд. Она взлетела из-за опасений относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

В то же время в Минэкономике полагают, что коронавирус не ударит по экономике Украины, поскольку эпидемия в Китае может негативно повлиять на туризм и авиаперевозки, но в Украине они не являются магистральными отраслями.

Китайский коронавирус 2019-nCoV, который некоторые уже называют новой пандемией, впервые был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру. В Украине случаи заражения не подтвердились.

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