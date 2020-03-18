В Одессе рынок "Седьмой километр" не закрылся на карантин

Торговцы пожаловались, что покупателей на рынке практически нет

В Одессе, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, продолжил работу один из крупнейших рынков страны – "Седьмой километр".

Как рассказали некоторые предприниматели, охранники продолжают пропускать торговцев на территорию, взимая с них плату, сообщает "Думская".

"Клиентов практически нет, открылась от силы половина контейнеров. Мы вышли только для того, чтобы собрать отправки", – признался один из бизнесменов.

В то же время, по его словам, речи об отсрочке арендной платы за торговые места пока не было.

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В свою очередь, заместитель директора рынка Ирина Ткач заявила, что администрация не может полностью закрыть рынок.

"Мы не можем полностью закрыть рынок. Это же не торговый центр, где достаточно просто закрыть двери. На территории масса объектов, которые не подпадают под действие решения Кабмина. Это аптеки, продуктовые магазины, вся "мылка", где торгуют в том числе антисептическими средствами", - сказала она.

Ткач добавила также, что были закрыты пункты общественного питания, "за исключением заведений, торгующих едой на вынос или с доставкой".

"Администрация прием граждан не ведет. Территория регулярно дезинфицируется", – резюмировала она.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после введения в Украине карантина из-за коронавируса в Одессе закрылись многие магазины, а те, которые продолжают работать, обязаны принимать не более 10 посетителей одновременно.

Кроме того, в центре города частично закрыты заведения общепита. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

Жесткие карантинные меры ввели уже во многих городах Украины. Что и где нельзя делать – читайте в материале сайта "Сегодня".

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