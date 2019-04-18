Маркарова прокомментировала приостановку конкурса на главу Таможенной службы

Кабмин обжалует решение Окружного админсуда

Фото: Pixabay

Кабинет министров намерен подать апелляцию на решение Окружного административного суда Киева о приостановке конкурса по отбору руководителя Государственной таможенной службы (ГТС).

Об этом 18 апреля написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Как только мы начали реально двигаться в реформировании и делать конкретные шаги, включая прозрачный конкурс, нас начали активно блокировать… Этот временный необоснованный, по нашему мнению, запрет, с которым мы будем бороться, может задержать нас, но не остановит", – сообщила она.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГТС и Государственную налоговую службу (ГНС), а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

В начале апреля были названы претенденты – по семь человек на каждую должность. 16 апреля издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на источники, что по итогам конкурсов ГНС и ГТС возглавят заместитель министра финансов Сергей Верланов и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов соответственно.

В то же время Минфин проинформировал, что 12 апреля Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Роману Насирову в приостановке конкурсов на руководителей ГНС и ГТС. При этом Нефьодов 16 апреля сообщил, что народный депутат Андрей Антонищак также подал иск об отмене конкурса по отбору главы ГТС. 17 апреля Окружной суд его удовлетворил.

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