Реформа ГФС: суд отказался приостановить конкурсы на глав новых служб
Окружной админсуд Киева не удовлетворил ходатайство Насирова
Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в приостановке конкурсов на руководителей Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб.
Об этом 15 апреля написала пресс-служба Министерства финансов на своей странице в Facebook со ссылкой на информацию Кабинета министров.
Согласно сообщению, суд отказал Насирову в удовлетворении соответствующего ходатайства 12 апреля.
"Министерство финансов приветствует решение суда", – отмечает Минфин, добавив, что исковые требования Насирова к Кабмину относительно объявления конкурсов являются безосновательными.
О том, что Насиров подал в суд на правительство Украины, сообщалось на прошлой неделе. В своем иске он требовал признать противоправными и недействительными распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурсов на руководителей ГНС и ГТС.
На сайте Минфина 15 апреля сообщается, что подготовительное заседание по иску Насирова относительно объявления конкурсов на должности глав ГНС и ГТС запланировано на 6 мая.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении ГФС на ГНС и ГТС. В марте 2019-го правительство утвердило с доработкой положения о двух новых службах.
20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб - они пройдут 16 и 23 апреля.
По данным СМИ, реальная зарплата глав ГНС и ГТС составит около 60-70 тыс. гривен, включая оклад в 24 тыс. гривен.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Реформа ГФС: суд отказался приостановить конкурсы на глав новых служб". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб: названо число претендентов
На каждую должность поступило одинаковое число заявок
Антирейтинг кандидатов на выборах президента: Насиров замыкает список
За кандидата в президенты Романа Насирова пока отдали свои голоса 2582 украинца