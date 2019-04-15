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Реформа ГФС: суд отказался приостановить конкурсы на глав новых служб

Сегодня, 18:36

Окружной админсуд Киева не удовлетворил ходатайство Насирова

Фото: Pixabay

Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в приостановке конкурсов на руководителей Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб.

Об этом 15 апреля написала пресс-служба Министерства финансов на своей странице в Facebook со ссылкой на информацию Кабинета министров.

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Согласно сообщению, суд отказал Насирову в удовлетворении соответствующего ходатайства 12 апреля.

"Министерство финансов приветствует решение суда", – отмечает Минфин, добавив, что исковые требования Насирова к Кабмину относительно объявления конкурсов являются безосновательными.

О том, что Насиров подал в суд на правительство Украины, сообщалось на прошлой неделе. В своем иске он требовал признать противоправными и недействительными распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурсов на руководителей ГНС и ГТС.

На сайте Минфина 15 апреля сообщается, что подготовительное заседание по иску Насирова относительно объявления конкурсов на должности глав ГНС и ГТС запланировано на 6 мая.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении ГФС на ГНС и ГТС. В марте 2019-го правительство утвердило с доработкой положения о двух новых службах

20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб - они пройдут 16 и 23 апреля.

По данным СМИ, реальная зарплата глав ГНС и ГТС составит около 60-70 тыс. гривен, включая оклад в 24 тыс. гривен.

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Тег суд, ГФС, Насиров, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

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