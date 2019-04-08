Мартовская клубника, апрельские персики: какими будут цены на ранние овощи и фрукты

Новый урожай на прилавках магазинов: дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем в Европе

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Мартовская клубника, апрельские персики: какими будут цены на ранние овощи и фрукты Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a2e/041/5caa2e041d699.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a2e/041/5caa2e041d699.jpg 2019-04-08T07:51:00+03:00 Экономика Новый урожай на прилавках магазинов: дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем в Европе

В этом году овощи и фрукты нового урожая появились необычайно рано. Молодую капусту и молодую картошку можно было купить уже в середине марта, первая клубника также "поспела" в первый месяц весны. А в апреле зелени и свежих овощей-фруктов в торговых сетях столько, что порой забываешь, какой месяц сейчас на дворе.

В принципе, к помидорам и огурцам в марте украинцы уже привыкли. Они есть на прилавках чуть ли не круглый год, но в довольно ограниченных количествах, потому цены зимой "кусаются". Весной появляются первые овощи из украинских теплиц. В этом году первые партии на оптовые рынки завезли на пару дней раньше, чем в прошлом, примерно 25 марта.

По данным аналитического центра крупнейшего оптового рынка Украины "Шувар", первые отечественные огурцы в этом году продавались процентов на 20 дороже, чем в 2018-м – в среднем по 50,7-63 грн за килограмм, в зависимости от сорта, тогда как в минувшем году – по 40-42 грн (здесь и далее приведены оптовые цены). Однако если в прошлом году они в первые недели только дорожали, то в этом цена держалась на одном и том же уровне, а с наступлением апреля стала падать. 5 апреля украинские огурцы продавались уже по 33-42 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года украинские огурцы дешевле почти на треть.

Импортные огурцы в пятницу, 5 апреля продавались по 30-35 грн/кг.

В последние дни марта на рынке появились и отечественные помидоры – на несколько дней позже, чем в прошлом году. Первые продавались в среднем по 65 грн/кг, через неделю цена упала до 60 грн. Импортные помидоры оптовики продают от 45 грн.

У многих до сих пор складывается мнение, что более высокие цены говорят о том, что продукция импортная. Однако с ранними овощами все как раз наоборот.

"Первая украинская продукция всегда дороже импортной. А затем она падает в цене до уровня импортной, после чего импорт существенно уменьшается, – рассказывает Татьяна Гетьман, руководитель информационно-аналитического отдела "Инфо-Шувар".

"Производство тепличных продуктов в Украине дороже, чем в ряде других стран, из-за высоких цен на топливо. Поэтому цена, скажем, на отечественные помидоры выше, чем на те, что мы импортируем, например, из Турции. Единственное, что позволяет действительно экономить, – это альтернативные виды топлива. Но здесь нужны большие вложения, а большинство предприятий не могут их потянуть. Поэтому эта ниша будет еще долгое время свободной", – рассказывает экономический эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

А вот редис в этом году появился почти на три недели раньше, чем в минувшем. И сегодня его оптовые цены дешевле, чем на первые партии в минувшем году – 24 грн/кг, тогда как в прошлом году 11 апреля средняя цена была 27,5 грн/кг.

По наблюдениям экспертов, в 2019 году цены на ранние овощи дешевле, чем в прошлом году.

"Это связано прежде всего с тем, что в прошлом году в это время шла предпасхальная неделя, а в это время спрос всегда выше. В этом году Пасха немного позже, поэтому спрос меньше и цены быстрее снижаются", – объясняет Татьяна Гетьман.

Капусту в этом году, пожалуй, можно назвать исключением. Ранней украинской капусты в продаже еще практически нет. Ожидается, что она появится только через пару недель. Сейчас же на прилавках в основном капуста из Македонии и Узбекистана. По сравнению с первыми партиями, которые появились в 20-х числах марта и стоили 42-45 грн/кг, капуста потеряла в цене уже больше 10 грн (сейчас ее оптовая цена – 35-38 грн/кг). Но, по сравнению с апрелем 2018 года, она в этом году стоит примерно на 20% дороже.

Кстати, зелень сегодня тоже преимущественно импортная. И дороже, чем в прошлом году. Например, укроп сегодня стоит порядка 90 грн за килограмм, а в прошлом году в это время был уже по 80 грн. Правда, в прошлом году во второй половине апреля цены на него подскочили чуть ли не вдвое – до 150 грн/кг.

Рано в этом году появились в продаже ягоды и фрукты нового урожая. Первую клубнику – из Испании – можно было найти на прилавках магазинов и на рынках еще в середине марта. А сейчас уже завезли свежую голубику и даже малину. Радуют и цены. Сейчас клубники на оптовых рынках уже много, и, по словам экспертов, цены на нее уже заметно ниже, чем были в прошлом году: 100-130 грн/кг. Ежевика и малина еще очень дорогие – до 600 и 640 грн/кг соответственно.

Теперь в апреле можно купить даже персики. Правда, цены кусаются: на оптовых рынках персики стоят в среднем 130 грн/кг.

Эксперты прогнозируют, что через пару недель цены на продукцию нового урожая начнут снижаться более активно.

"Вторая половина апреля и май – это период, когда цена на ранние овощи традиционно снижаются. И в этом году, я думаю, цены в целом будут ниже, чем в прошлом. Хотя многое зависит от погоды в апреле-мае. Если будет холодно, вызревание замедлится, и это влияет на объем предложение на рынке", – говорит Татьяна Гетьман.

А вот Алексей Дорошенко отмечает, что из-за конкуренции цены на украинские продукты раннего урожая стремятся к паритету с импортируемыми. Те, что изначально были дешевле, будут дорожать, те, которые были дороже – дешеветь.

Что касается более отдаленных перспектив – первых овощей из открытого грунта, ягод и т.д., которые ожидаются в конце мая – начале июня, – их цена однозначно будет ниже, чем цена тепличных. Однако, по мнению Алексея Дорошенко, слишком дешевых продуктов ожидать не стоит.

"Себестоимость продукция с открытого грунта достаточно низкая, но продаваться она все равно будет достаточно дорого. Но с каждым годом производство на открытом грунте становится все больше рисковым. Часто на этом теряют, а не зарабатывают. Поэтому с каждым годом все больше производителей будут стараться переходить на теплицы, если будет такая возможность", – говорит Алексей Дорошенко.

Кстати, некоторые овощи нового урожая в Украине стоят дороже, чем в Европе. Так, по данным "Инфо-Шувар", на крупнейшем оптовом рынке Варшавы – "Бронише" – тепличные огурцы сейчас продаются по 0,7-0,93 евро, в Украине на "Шуваре" импортные стоили 0,99-1,16, украинские – 1,22-1,39 евро за кг. Редис в Польше продается по 0,4 евро – в Украине 0,77 евро. А вот молодой картофель в Польше и в Украине стоит одинаково: 0,8 евро. Помидоры у соседей еще дороже, чем в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что высокий урожай яблок не сильно порадовал украинских аграриев. По их словам, из-за избытка цены на них такие, что выращивать просто невыгодно:

На фоне рекордного урожая украинские оптовые компании сократили закупку яблок на внешних рынках с июля 2018 года по февраль 2019-го до 600 тонн, что стало наименьшим объемом импорта за всю историю независимости Украины.

Также напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.