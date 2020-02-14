Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц

Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которого украинцы в 2019 году уплатили на сумму в 3,4 млрд грн, могут существенно снизить. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.
"Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (сейчас 18% +1,5%)", – такое сообщение появилось в Twitter Минфина.
Там отметили, что этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой со стороны представителей правительства приняла участие министр финансов Оксана Маркарова.
При этом в Минфине подчеркнули, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.
Сайт "Сегодня" сообщал о том, что министр Маркарова называла условие для снижения ставки НДФЛ – перевыполнение государственного бюджета в 2020 году, что создаст предпосылки для снижения налога для физлиц.
Пока доходная часть бюджета не выполняется. Наоборот, в январе 2020 года ее недовыполнили на 25%.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов весной обещает разработать налоговую реформу.
А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц. Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.
Напомним, осенью 2019 года в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.
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