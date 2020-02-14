Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц

Это решение будут разрабатывать с местными властями, так как от него зависит наполнение местных бюджетов

Оксана Маркарова / Фото: Официальный сайт президента Украины

Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которого украинцы в 2019 году уплатили на сумму в 3,4 млрд грн, могут существенно снизить. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

"Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (сейчас 18% +1,5%)", – такое сообщение появилось в Twitter Минфина.

Там отметили, что этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой со стороны представителей правительства приняла участие министр финансов Оксана Маркарова.

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При этом в Минфине подчеркнули, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что министр Маркарова называла условие для снижения ставки НДФЛ – перевыполнение государственного бюджета в 2020 году, что создаст предпосылки для снижения налога для физлиц.

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Пока доходная часть бюджета не выполняется. Наоборот, в январе 2020 года ее недовыполнили на 25%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов весной обещает разработать налоговую реформу.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц. Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Напомним, осенью 2019 года в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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