Министр образования, которой не хватало зарплаты, купила квартиру в Киеве

Анна Новосад / Фото: Кабинет министров Украины

Министр образования и науки Анна Новосад, которая жаловалась, что зарплаты в 36 тысяч гривен мало для содержания ребенка, приобрела квартиру за почти 1 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные из Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Так, министр Новосад внесла информацию о покупке квартиры в Киеве за 944,2 тысяч гривен.

Как сообщают Українські Новини, судя по новой информации в Едином реестре, 3 февраля осуществила покупку квартиры общей площадью 46,6 квадратных метров. Продавцом значится компания "Дисбуд".

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Напомним, заявление министра Новосад о маленькой зарплате вызвали резонанс. Соцсети бурно комментировали жалобы министра Новосад на зарплату и даже предлагали отдать ее замуж за главу "Укрпочты".

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Сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине разгорелся скандал по поводу многотысячных зарплат топ-чиновников, задекларировавших доходы за декабрь в размере 100-200 тысяч гривен и более. Как оказалось, это были годовые премии за отличную работу. Кабмин уже пообещал ежемесячно публиковать данные о зарплатах топ-чиновников.

А после того, как президент Владимир Зеленский поддержал идею ограничить зарплаты и премии руководителям министерств, правительство приняло решение об упорядочении таких выплат. Гончарук уточнил, что зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, что правительство решило изменить принцип оплаты труда и установить сетку зарплат для топ-чиновников. Это решение связано со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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