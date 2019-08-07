Молдова хочет запастись "украинским газом" на случай проблем с Россией

Молдова, заинтересовавшаяся украинскими подземными хранилищами газа, рассматривает три варианта альтернативных поставок природного газа, включая реверсные поставки топлива из Украины. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, сообщает "Укринформ".
"Мы работаем на трех направлениях. Первый заключается в том, чтобы пересмотреть действующий или заключить новый двухлетний контракт с "Газпромом", чтобы у нас было время до завершения молдавско-румынского газопровода "Унгены-Кишинев", который планируется сдать в эксплуатацию до марта 2020 года", – сказал он.
Глава Минэкономики добавил, что идет работа с румынскими партнерами для ускорения процесса строительства.
По его словам, второй вариант состоит в поставках реверсного газа из Украины через северные районы Молдовы, и такие переговоры продолжаются.
"Мы хотим запастись украинским газом, чтобы зимой у нас были запасы топлива на тот случай, если с "Газпромом" что-то пойдет не так", – добавил Брынзан.
Он также подчеркнул, что еще одним направлением в плане диверсификации источников является газопровод "Турецкий поток". Глава Минэкономики отметил, что Молдова ведет переговоры с Болгарией, по территории которой пройдет этот газопровод. Речь идет о поставках газа в южную часть республики – через город Вулканешты, где уже есть необходимая газовая инфраструктура.
Новости "Сегодня" писали, что Молдова приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и неоднократно продлевался. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В июле 2019 года Кишинев попросил у "Газпрома" скидку на газ.
При этом эксперты полагают, что Украина может спасти Молдову с поставками газа.
Больше об отношениях Киева и Кишинева читайте на сайте "Сегодня": "Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса".
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