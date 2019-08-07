Фото: "Укртрансгаз"

Молдова хочет запастись "украинским газом" на случай проблем с Россией https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5ce/2c1/fc8/5ce2c1fc8038d.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5ce/2c1/fc8/5ce2c1fc8038d.jpg 2019-08-07T13:04:00+03:00 Экономика В целом Кишинев рассматривает три варианта альтернативных поставок газа

Молдова, заинтересовавшаяся украинскими подземными хранилищами газа, рассматривает три варианта альтернативных поставок природного газа, включая реверсные поставки топлива из Украины. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, сообщает "Укринформ".

"Мы работаем на трех направлениях. Первый заключается в том, чтобы пересмотреть действующий или заключить новый двухлетний контракт с "Газпромом", чтобы у нас было время до завершения молдавско-румынского газопровода "Унгены-Кишинев", который планируется сдать в эксплуатацию до марта 2020 года", – сказал он.

Глава Минэкономики добавил, что идет работа с румынскими партнерами для ускорения процесса строительства.

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По его словам, второй вариант состоит в поставках реверсного газа из Украины через северные районы Молдовы, и такие переговоры продолжаются.

"Мы хотим запастись украинским газом, чтобы зимой у нас были запасы топлива на тот случай, если с "Газпромом" что-то пойдет не так", – добавил Брынзан.

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Он также подчеркнул, что еще одним направлением в плане диверсификации источников является газопровод "Турецкий поток". Глава Минэкономики отметил, что Молдова ведет переговоры с Болгарией, по территории которой пройдет этот газопровод. Речь идет о поставках газа в южную часть республики – через город Вулканешты, где уже есть необходимая газовая инфраструктура.

Новости "Сегодня" писали, что Молдова приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и неоднократно продлевался. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В июле 2019 года Кишинев попросил у "Газпрома" скидку на газ.

При этом эксперты полагают, что Украина может спасти Молдову с поставками газа.

Больше об отношениях Киева и Кишинева читайте на сайте "Сегодня": "Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса".

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