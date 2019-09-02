МВФ, транзит газа и госбюджет: Гончарук перечислил важные задачи

Премьер отметил, что указанные задачи поставлены на ближайшее время

/ Фото: AFP

Подготовка к визиту миссии Международного валютного фонда (МВФ), переговоры по транзиту газа, преодоление рейдерства и подготовка проекта госбюджета на 2020 год являются задачами нового Кабинета министров на ближайшее время.

Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщивший также, когда Украина откажется от бумажного документооборота.

"Среди важных задач на ближайшие недели – подготовка к визиту МВФ, подготовка переговоров по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на 2020 год, подготовка реформы управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, преодоление рейдерства", – сказал глава правительства.

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Новости "Сегодня" писали, что, по словам Гончарука, визит миссии МВФ ожидается с 10 по 24 сентября. По его словам, переговоры коснутся новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Кроме того премьер заявил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

В свою очередь Зеленский сообщил, что Кабинет министров до 15 сентября 2019 года должен внести в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2020 год.

Гончарук 1 сентября поздравил школьников и студентов с Днем знаний, подарив им виртуальную экскурсию по Дому правительства.

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