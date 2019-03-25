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Набсовет "Нафтогаза" подписал контракт с Коболевым на условиях Кабмина – СМИ

Сегодня, 09:47

По данным источника, правительство внесет изменения в некоторые постановления

Фото: Андрей Коболев / Facebook
Фото: Андрей Коболев / Facebook.
Набсовет "Нафтогаза" подписал контракт с Коболевым на условиях Кабмина – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/14e/5c7d0f14e5045.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/14e/5c7d0f14e5045.jpg Экономика По данным источника, правительство внесет изменения в некоторые постановления

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" продлил на год контракт с Андреем Коболевым как главой правления компании на условиях, утвержденных Кабинетом министров. Об этом сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на источник.

По словам собеседника, контракт был подписан 22 марта после того, как набсовет и правительство согласовали, что Кабмин внесет изменения в некоторые постановления.

"Контракт был подписан, условия такие, как и утвердил Кабмин, но правительство должно будет изменить некоторые документы для того, чтобы эти условия были более реалистичными для выполнения", – сообщил источник.

Собеседник добавил, что речь идет о постановлениях, которыми определены прогнозные показатели по объемам добычи газа и процедура проведения анбандлинга.

Напомним, 22 марта истек предыдущий контракт с Коболевым. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство приостановит контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий. 

Позже стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий:

Ранее Коболев отмечал, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой"

20 марта Кабмин внес изменения в устав "Нафтогаза", которые касаются порядка назначения главы и членов правления компании. Согласно обновленному документу, теперь они будут избираться без представления наблюдательного совета. В тот же день правительство приняло распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена набсовета "Нафтогаза" Стивена Джона Хейсома

Позже было обнародовано распоряжение правительства от 20 марта 2019 года о продлении срока полномочий Коболева. В нем сказано, что с 23 марта уровень его вознаграждения составит "50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".

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Тег Нафтогаз, контракт, Нафтогаз Украины, Коболев

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