Нацбанк вводит ряд новаций по финмониторингу: что изменится

Пристальное внимание аналитиков переключится с банковских операций предприятий на физлиц

После вступления в силу нового закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов, Национальный банк Украины, который разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда, повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №57 от 27 апреля и вступают в силу 28 апреля.

"Это будет способствовать снижению административной нагрузки как на банки, так и на бизнес. Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков", – сказано в сообщении.

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Кроме этого, постановлением Нацбанка урегулирован ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины.

"В частности, благодаря этим изменениям физические лица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциями по продаже корпоративных прав и недвижимости", – отмечается в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в декабре 2019 года. Он вступает в силу с 28 апреля 2020 года.

Среди прочего, законом введен риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проверке клиентов и увеличена пороговая сумма операций. Кроме того, расширен круг СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.

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Также усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по данным компании Ernst&Young, теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 млрд гривен.

Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в правоохранительные органы результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.

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Счетная палата подсчитала, что за два года объем теневого рынка бензина и дизтоплива достиг 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн.

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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