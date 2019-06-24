Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Новые условия транзита украинских товаров через Россию: Путин подписал указ

24 июня, 16:07

Указ российского президента вступает в силу с 1 июля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию России в другие страны разрешается при условии, что будет обеспечена прослеживаемость с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС.

Соответствующие поправки внес сегодня, 24 июня, президент России Владимир Путин в указ о применении специальных экономических мер, который был подписан в октябре 2018 года из-за "недружественных действий" Украины в отношении граждан и юрлиц РФ.

Согласно изменениям, у водителя автомобиля, осуществляющего транзит, должен быть учетный талон, а при нарушении порядка использования пломб талоны аннулируются.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ утвердить перечень пунктов пропуска через границу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.

Указ вступает в силу с 1 июля.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года

Украина пожаловалась на действия Москвы во Всемирную торговую организацию (ВТО), оценив сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа только в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

В апреле 2019 года в ВТО сообщили, что панель арбитров вынесла решение в пользу России по этому делу. В решении сказано, что они не выявили нарушений РФ ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.

Украина апелляции не подавала. При этом в Минэкономразвития отметили, что публикация выводов экспертов ВТО о "чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Напомним, во время очередной прямой линии, которая состоялась 20 июня, Путин прокомментировал санкции против Москвы. Он дал понять, что Россия не обязана выполнять требования Евросоюза для отмены ограничительных мер, так как, по его мнению, Москва ни с кем не ругалась:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Путин, транзит, Украина, транзит товаров , санкции против Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Новые условия транзита украинских товаров через Россию: Путин подписал указ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проигрыш в ВТО: Украина нашла выгоду в решении по спору с РФ

16 апреля, 13:12

Межведомственная рабочая группа посоветовала не подавать апелляции

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

"Россия себя наказывает": что значит решение ВТО по транзиту украинских товаров

8 апреля, 15:50

Украина имеет высокие шансы выиграть апелляцию, считают эксперты

Климкин о проигрыше Украины в ВТО: Стоит все же прислушиваться к МИД

5 апреля, 20:21

Глава МИД недоволен тем, что Украина проиграла России транзитный спор

Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

10 певиц, перед которыми не устояли их танцоры

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Голкипер забил победный гол в ворота сборной России U-20

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Две трети самолетов в России разваливаются

Лунев: Поддался на провокацию и показал жест Симеоне, но любя

Жилмар: «У Украины сейчас одно из лучших поколений в истории»

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

«Побег» крымских выпускников

В Днепре нашли змею прямо на ступеньках супермаркета
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь