Новые условия транзита украинских товаров через Россию: Путин подписал указ

Указ российского президента вступает в силу с 1 июля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию России в другие страны разрешается при условии, что будет обеспечена прослеживаемость с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС.

Соответствующие поправки внес сегодня, 24 июня, президент России Владимир Путин в указ о применении специальных экономических мер, который был подписан в октябре 2018 года из-за "недружественных действий" Украины в отношении граждан и юрлиц РФ.

Согласно изменениям, у водителя автомобиля, осуществляющего транзит, должен быть учетный талон, а при нарушении порядка использования пломб талоны аннулируются.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ утвердить перечень пунктов пропуска через границу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.

Указ вступает в силу с 1 июля.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года.

Украина пожаловалась на действия Москвы во Всемирную торговую организацию (ВТО), оценив сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа только в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

В апреле 2019 года в ВТО сообщили, что панель арбитров вынесла решение в пользу России по этому делу. В решении сказано, что они не выявили нарушений РФ ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.

Украина апелляции не подавала. При этом в Минэкономразвития отметили, что публикация выводов экспертов ВТО о "чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Напомним, во время очередной прямой линии, которая состоялась 20 июня, Путин прокомментировал санкции против Москвы. Он дал понять, что Россия не обязана выполнять требования Евросоюза для отмены ограничительных мер, так как, по его мнению, Москва ни с кем не ругалась:

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