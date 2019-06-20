"Мы ни с кем не ругались": Путин отметился новым циничным заявлением

Российского президента удивила фраза ведущего на Прямой линии о возможном примирении РФ с Евросоюзом

Президент России Владимир Путин во время прямой линии дал понять, что Россия не обязана выполнять требования Европейского Союза для отмены санкций, поскольку, по его мнению, Москва ни с кем ну ругалась.

На фразу ведущего, чтобы было, если бы Россия выполняла все требования Евросоюза по санкционной политике и решила помириться, Путин ответил: "Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания у нас нет ни с кем ругаться".

При этом он добавил, что "тот же Китай не имеет отношения к ситуации на Донбассе", но на продукцию КНР все равно налагают новые тарифы. Кроме того, Путин заявил, что "ничего хорошего в санкциях нет".

Как сообщали новости "Сегодня", сегодня на саммите в Брюсселе Европейский Союз рассмотрит вопрос продления санкций против России. Решение будут принимать после отчета канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии переговоров в "нормандском формате" и выполнении Минских соглашений. Также поднимут вопрос российской паспортизации Донбасса и украинских военнопленных моряков.

Отметим, недавно послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма. На днях Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвала условия для отмены санкций против России.

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