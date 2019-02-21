Объем выплат по субсидиям вырос, а размер одной субсидии уменьшился: итоги дня

Гривня продолжает расти по отношению к доллару, Укравтодор планирует восстановить от 1500 до 1800 километров дорог

Объем выплат по субсидиям вырос, а размер одной субсидии уменьшился: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-21T20:15:00+02:00 Экономика Гривня продолжает расти по отношению к доллару, Укравтодор планирует восстановить от 1500 до 1800 километров дорог

Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

221 административный протокол по нарушениям в отчетах политических партий за третий квартал 2018 года составило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

563 человека удалось идентифицировать из числа погибших на Донбассе благодаря анализу ДНК. Неопознанными остаются 410 тел.

9 грузовиков от Международного комитета Красного Креста проследовало через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины. Они доставили гуманитарную помощь – продуктовые и гигиенические наборы, общим весом 193 тонны.

Уменьшился на 21,3% в годовом выражении средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе и составил 915,9 грн. Всего домохозяйствам было назначено субсидий на 336,6 млн грн, в соответствующем периоде 2018-го – 204,7 млн грн. За субсидиями обратились 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше, чем в январе 2018.

Восстановить от 1500 до 1800 километров дорог планирует в этом году Укравтодор, что соответствует уровню прошлого года.

255090 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины получили Статус участника боевых действий с начала российской вооруженной агрессии.

116 военнослужащих и работников ВС Украины награждены с начала 2019 года, по состоянию на 20 февраля государственными наградами, а ведомственными поощрительными отличиями – 1145.

Стало на 17 тысяч больше за прошлый год официальных киевлян. Таковы данные главного управления статистики Киева, но реальная цифра прироста населения столицы в разы больше.

Экономика

Укрепил на 8 копеек до 27,00 гривень за доллар национальную валюту Национальный банк на 22 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 21 февраля.

Повысил на 0,90% Национальный банк на 21 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем курс золота – до 364,5 тыс. гривен за 10 тройских унций.

742,31 млн долл. или 30,89% составляет по состоянию на 1 февраля использование средств займов Всемирного банка. В 2018 году выбрано 270,78 млн долл., что вдвое больше, чем в 2017 году. Портфель Всемирного банка в Украине состоит из 8 проектов на общую сумму займов 2,403 млрд долл.

Составила 2,5 млрд долл. двусторонняя торговля между Украиной и Великобританией в 2018 году, что на 7,6% больше чем в 2017 году.

800 тысяч пассажиров перевезено авиационным транспортом в январе, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – 11,1%. Пассажирооборот же авиатранспорта достиг 1,83 млрд пасс.*км, что на 18,2% больше по сравнению с январем 2018.

На общую сумму 523 млн 151,4 тыс. долл. Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо. Доля закупок у России составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) – 28,4%.

Кабинет министров утвердил Министерству финансов рамочные условия привлечения кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка в 375 млн долл. Заимствования будут осуществляться в евро в сумме, которая не превышает эквивалент 630 млн долл., под ставку не выше 5,9% годовых.

Не больше 7-10 евроцентов за километр будет цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году,. Об этом сообщил и.о. главы Укравтодора Славомир Новак.

Уменьшится с 77 до 76 в ближайшее время количество банков в Украине, поскольку "Вернум банк" находится в процедуре самоликвидации. Об этом сообщила первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова. Еще один банк до конца марта должен увеличить свой капитал. Если он не сделает этого, то тоже может быть ликвидирован.

Мир

В 65 странах мира детективы национального антикоррупционного бюро (НАБУ) нашли проявления украинской коррупции. Чаще всего следы нашей коррупции находили в Латвии, Кипре, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Выплатить почти 600 млн долл. должны будут мировые страховщики в связи с восемью неудачными космическими запусками в 2018 году, убытки от аварийных запусков в России составят менее 30% от этой суммы.

Совет Евросоюза одобрил вариант поправок к Газовой директиве новые регуляторные инициативы ЕС могут осложнить работу "Газпрома" в Европе. Кроме того, газопровод "Северный поток-2" могут запретить наполнять больше чем на 50%, как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Европейский союз и Великобритания почти договорились о новом соглашении по выходу Британии из ЕС (Brexit). 21 февраля в Брюсселе премьер-министр Британии Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсуждали ирландский вопрос, который стал камнем преткновения для соглашения.

Автомобильные номера со смайлами появились в Австралии. Австралийцам предлагают на выбор только пять самых добрых: смайликов: который улыбается или хохочет, подмигивает, носит темные очки, или же сердечки вместо глаз.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.