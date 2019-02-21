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Боевики на Донбассе нанесли удар: ВСУ и противник несут потери

Сегодня, 07:53

Один из украинских военных получил смертельное ранение

Facebook 93-й ОМБР ВСУ "Холодный Яр"
Facebook 93-й ОМБР ВСУ "Холодный Яр".
Боевики на Донбассе нанесли удар: ВСУ и противник несут потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/933/387/5c5933387b4a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/933/387/5c5933387b4a3.jpg Украина Один из украинских военных получил смертельное ранение

За минувшие сутки, 20 февраля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз – из запрещенного "Минском" вооружения с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял наши опорные пункты:

  • дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;
  • дважды, из минометов калибра 120 мм – вблизи села Водяное;
  • дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Широкино;
  • из снайперского оружия – в районе города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлены шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

  • дважды, из минометов 82 калибра, вооружения БМП и гранатометов различных систем – около пгт Новоалександровка;
  • дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
  • из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Катериновка;
  • из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Новотошковское.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки, 20 февраля один был оккупант уничтожены и двое ранены.

Напомним, сутками ранее, 19 февраля, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом 15 раз применили запрещенное Минском оружие. Однако потом они горько пожалели: шестеро оккупантов были уничтожены и ранены .

18 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ – девять оккупантов были уничтожены.

Также сайт "Сегодня" показал видео уничтожения снайпера боевиков и рассказал подробности операции.

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Тег Донбасс, боевики, марьинка, широкино, Новотошковское, Катериновка, ООС, ответка, потери боевиков, хутор Вольный

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