Пакетное соглашение по газу: "Нафтогаз" отзовет иск к России на 12 млрд долларов

Все текущие арбитражные процессы между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут урегулированы

Пакетное соглашение по транзиту газа предполагает урегулирование текущих арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом". Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он сообщил, что "Газпром" уплатит три миллиарда долларов с учетом пени и всех процентов, которые были начислены по решению Стокгольмского арбитража.

"Также это будет соглашение об урегулировании текущих арбитражных процессов, которые есть между "Нафтогазом" и "Газпромом"… Если мы говорим об исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продлением транзита вариант, который предполагается – это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований ни с одной стороны после того, как это пакетное решение будет введено", - уточнил Витренко.

Таким образом, по словам Виренко, новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 млрд долларов будет отозван, в случае заключения контракта на транзит газа.

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Отметим, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, пакетное соглашение по транзиту с Россией не предусматривает прямые поставки российского газа в Украину.

Министр также сообщил детали газовых договоренностей с Россией.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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