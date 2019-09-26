"Переговоры в активной стадии": в Кабмине отчитались о переговорах с МВФ

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном Ван Роденом, начавшая работу в Киеве 12 сентября, продолжает встречи с чиновниками согласно расписанию. Об этом информирует пресс-служба правительства в четверг, 26 сентября.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа stand by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", – сказано в сообщении.

По данным правительства, миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине и планами Кабмина на ближайшие несколько лет.

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"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", – заключили в пресс-службе.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным СМИ, миссия МВФ не будет рекомендовать совету директоров фонда заключать с Украиной новую программу кредитования.

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В представительства МВФ в Украине не стали комментировать эти публикации и добавили, что 26 сентября миссия завершает свою работу в Киеве. Итоговое заявление ожидается 27 сентября.

Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. В МВФ заявили, что вернутся в Киев после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

На данный момент, как сообщили СМИ, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.

О визите миссии фонда в мае смотрите в нашем сюжете:

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