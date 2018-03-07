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Порошенко убежден, что "Газпром" выплатит все до копейки https://www.segodnya.ua/img/article/11206/78_main.1520447302.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11206/78_tn.1520447302.jpg Экономика По словам президента, этот вопрос имеет геополитическое значение

Порошенко убежден, что "Газпром" выплатит все до копейки

Сегодня, 20:24

По словам президента, этот вопрос имеет геополитическое значение

фото president.gov.ua
фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что "Газпром" полностью выплатит НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа.

Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, передает "Украинская правда".

"Прежде всего, я не сомневаюсь, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение ... Позиция Российской Федерации в том, что она не будет платить – это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут ", – сказал Порошенко.

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Как заявлял главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Украина требует от России заплатить за срыв поставок газа, так как Украине пришлось переплатить за поставки газа из Европы после газового демарша России с 1 марта.

В свою очередь, как сообщалось в российских СМИ, Москва якобы признала долг перед Украиной. После всех взаимозачетов "Газпром" должен будет отсчитать "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром"  компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов. 

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Позже Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа.
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