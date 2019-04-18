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Приостановка конкурса на главу Таможенной службы: появилась реакция Гройсмана

Сегодня, 16:24

Премьер обратился к нардепу, подавшему иск в суд

Фото: Владимир Гройсман / Facebook
Фото: Владимир Гройсман / Facebook.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народного депутата Андрея Антонищака, по жалобе которого Окружной административный суд Киева приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы (ГТС), отозвать иск.

"Я не отступлю от реформы таможни. Во-вторых, я призываю депутата, который подал иск в суд, отозвать его. Призываю судью еще раз проанализировать основания для остановки проведения конкурса. Я с этим решением не согласен", – заявил глава правительства в интервью телеканалу "Прямий".

По его словам, Кабинет министров найдет правовые основания, чтобы продолжить реформу Государственной фискальной службы (ГФС), "выбрать достойных руководителей с хорошей репутацией и, в конце концов, навести порядок в этой сфере".

"Мы приняли решение изменить систему управления таможней, сделать ее электронной, прозрачной и эффективной для того, чтобы там не наживались на этих вещах контрабандисты совместно с правоохранителями. Это недопустимо. Мы начали этот процесс. Процесс не простой, а очень сложный", – добавил он.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении ГФС на ГТС и Государственную налоговую службу (ГНС), а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

В начале апреля были названы претенденты – по семь человек на каждую должность. 16 апреля издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на источники, что по итогам конкурсов ГНС и ГТС возглавят заместитель министра финансов Сергей Верланов и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов соответственно.

В то же время Минфин проинформировал, что 12 апреля Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Роману Насирову в приостановке конкурсов на руководителей ГНС и ГТС. При этом Нефьодов 16 апреля сообщил, что народный депутат Андрей Антонищак также подал иск об отмене конкурса по отбору главы ГТС. 17 апреля Окружной админсуд его удовлетворил.

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Тег Кабмин, Гройсман, Кабинет министров, ГФС, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

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