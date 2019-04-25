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Проблемы с поставками и длинные выходные: в Украине резко выросли цены на дизтопливо

Сегодня, 09:06

Дизель в опте за день стал дороже на 10%

Фото: Сегодня

После остановки поставок бензина и дизеля из Беларуси в Украину, оптовые цены на дизельное топливо выросли в среднем на 10%, или на две гривни за литр. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы "А-95", передает профильное издание Enkorr.

В среду, 24 апреля, цена бензовозных партий в Новограде-Волынском была на уровне 25,7 грн за литр. По сравнению с 23 апреля цены выросли на 2,25 грн/л. В крупнооптовом сегменте стоимость топлива со ст. Новоград-Волынский выросла в среднем на 2,65 тыс грн за тонну. 

На станции "Коростень" предложение белорусского топлива с понедельника отсутствует, отмечает издание.

В мелкооптовом сегменте в первой половине дня было предложение по 25,5 грн/л, но по словам трейдеров, после обеда оно было снято. Кременчугский НПЗ "Укртатнафта" повышал цену в два этапа в общей сложности на 1,75 тыс грн за тонну – с 28,45 тыс грн до 29,75 тыс грн/тонна. В южных регионах цены в мелком опте достигают 25,5–26,1 грн/л.

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"Ожидается три танкера в ближайшее время, но все они уже давно расписаны и распроданы", – отмечает трейдер в южном регионе.

Аналитики считают, что 10% повышение цены стало следствием ажиотажных настроений рынка. Расчетная цена, исходя из текущего уровня котировок и курса валют на условиях FCA Новоград-Волынский, составляет примерно 26,9 тыс – 27 тыс грн/тонна. Таким образом ажиотажная надбавка на текущий момент равна около 3 тыс грн/тонна.

Ажиотажный спрос возник на информации об ограничении поставок из Беларуси и ожидаемом дефиците. По словам трейдеров, спрос также усиливается предстоящими пятью выходными днями в Украине и желанием трейдеров сформировать достаточный запас топлива.

Трейдеры опасаются, что если ситуация с белорусскими поставками не прояснится в ближайшее время, после Пасхальных праздников ажиотаж на рынке усилится.

Как сообщалось, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. При этом "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти. Позже Беларусь остановила экспорт бензина в Украину, аргументируя так шаг необходимостью обеспечить топливом внутренний рынок.

Как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет. Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Украина должна найти новых партнеров по поставке нефтепродуктов.

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Тег нефть, топливо, дизель, нпз, дизтопливо, Укртатнафта, Новоград-Волынский, дизельное топливо

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