Путин пообещал жителям Донбасса российские паспорта: итоги дня

За оформление утерянного украинского паспорта придется платить больше





Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Необходимо будет уплатить 126 грн (сейчас – 87 грн) с 1 июля за оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты) при изготовлении до 20 рабочих дней, и 252 грн (сейчас – 174 грн) при изготовлении до 10 дней. Стоимость оформления и обмен загранпаспорта повысится до 352 грн с 253 грн при изготовлении до 20 рабочих дней, до 704 грн с 506 грн при изготовлении до семи дней.

Кабинет министров выделил субвенцию из государственного бюджета в размере 2,1 млрд грн на развитие инфраструктуры в объединенных территориальных общинах в 2019 году.

2,8 тыс. граждан Российской Федерации с начала 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не впустили на территорию Украины, а поток следующих из России в Украину людей начиная с 2014 года уменьшился почти втрое.

Должны отреставрировать в течение 2019-2020 годов памятник местного значения Караимскую кенасу, находящуюся в центре Киева, сообщили в КГГА.

1 мая заработает услуга MNP которая позволит абонентам мобильной связи менять операторов без потери своего абонентского номера.

Экономика

Укрепил на 9 копеек до 26,59 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 25 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 апреля.

64,878 млрд грн в таком размере Национальный банк перечислит в государственный бюджет часть прибыли за 2018 год, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин. В госбюджете-2019 поступления от НБУ были запланированы в размере 47,6 млрд грн.

Кабинет министров повысил норматив отчислений части прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий.

Составил 336,9 млн долларов объем венчурного капитала, привлеченного украинскими компаниями и стартапами в 2018 году, что на 30,3% превысило показатель 2017 года, сообщили в Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA). Число сделок возросло на 29% и достигло 115.

Укрнафта планирует в 2019 году улучшить производственные показатели благодаря позитивной динамике первого квартала. Добыча нефти и конденсата ожидается в объеме 1,507 тыс. тонн, что на 4,1% больше показателя 2018 года, газа – 1,129 млрд куб. м (+4,3%). По итогам января-марта добыча нефти и газового конденсата возросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 376 тыс. тонн, газа – на 10,6%, до 290 млн куб. м. В первом квартале компания провела 41 капитальный ремонт и операцию по интенсификации нефтяных и газовых скважин, провела три операции гидроразрыва пласта и вывела из бездействия 65 нефтяных скважин.

От 15 до 20 тыс. тонн светлых нефтепродуктов Шебелинский газоперерабатывающий завод, на фоне приостановки Беларусью экспорта нефтепродуктов в Украину, готов в апреле-мае дополнительно предложить украинскому рынку.

Увеличит на 5,2% "Нафтогаз Украины" в мае цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, по сравнению с действующей в апреле – до 7558,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом. Для предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в мае составит 8337,6 грн, что на 11,5% больше, чем в апреле.

На 45 млн 155,4 тыс. долларов Украина в январе-марте приобрела ядерное топливо. По данным Государственной службы статистики было закуплено топливо российского производства на 17 млн 436,9 тыс. долларов, шведского – на 27 млн 718,5 тыс. долларов.

Экспортировали 41,2 млн тонн зерновых украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 24 апреля. В 2017-2018 МГ экспортировали 39,9 млн тонн зерна.

11,242 млрд грн и 82,14 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Мир

Президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Достигло 359 человек число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке в день католической Пасхи. Общее число задержанных полицией уже составляет 58 человек.

Граждане Египта на референдуме одобрили поправки к конституции страны которые, в частности, позволяют действующему президенту ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок. Также он сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Кроме того, предусматривается создание еще одной палаты парламента – сената. В палате представителей появится квота для депутатов-женщин – минимум 25%.

Samsung Electronics объявил о намерении инвестировать 133 трлн корейских вон (116 млрд долларов) в течение последующих 10 лет в производство новейших логических микропроцессоров. В настоящее время Samsung является мировым лидером в производстве чипов памяти, и компания хочет к 2030 году занять лидирующую позицию на рынке логических интегральных схем, где сейчас доминируют американские компании Intel и Qualcomm.

Wing, подразделение компании Google, стало первым оператором коммерческих беспилотников, получившим в США статус авиакомпании. Это дает ему возможность начать доставку товаров клиентам с помощью дронов.

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