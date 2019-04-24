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Гибель украинского бойца на Донбассе: стало известно имя

Сегодня, 17:02

Погибшего воина дома ждала супруга и двое детей

Фото: Минобороны Украины

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевого столкновения 23 апреля погиб украинский воин Юрий Коновод.

Об этом сообщили на официальной странице 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.

"С прискорбием сообщаем вам о болезненной утрате… Во вторник, 23 апреля 2019 года в 12:45 в зоне ООС в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения погиб Юрий Коновод", – говорится в сообщении.

В батальоне отметили, что дома отца и мужа ждали супруга – Виктория Ивановна, и двое сыновей.

Накануне мы сообщали, что 23 апреля, на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский воин погиб и еще один был ранен.


Напомним, 22 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских войск, причем дважды – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Вражеским огнем один наш боец был убит и еще трое – ранены. В свою очередь, на каждый обстрел противника ВСУ давали адекватный ответ – были уничтожены трое боевиков и ранены еще семеро.

Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, военный, погибший, айдар, ООС

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