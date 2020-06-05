Рада может перенаправить деньги из фонда борьбы с COVID-19 на строительство дорог

Деньги из фонда борьбы с COVID-19 будут направляться на ремонт дорог. Такое решение приняла Верховная Рада, проголосовав в первом чтении за законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3509).

Документ одобрили 274 народных депутата.

"Одним из последствий COVID-19 является увеличение уровня безработицы. Поэтому одной из мер по борьбе с COVID-19 и его последствиями является обеспечение населения дополнительными рабочими местами. Важным является также обеспечение улучшения транспортного сообщения для своевременного оказания медицинской помощи населению, возможности его широкого тестирования на наличие коронавируса. Достичь этих двух задач возможно путем реализации инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения", – говорится в сопроводительной записке.

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Принятие соответствующего документа позволит простимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25,375 млрд грн.

Кроме того, ожидается и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере около 7,5 млрд грн.

Инициатива парламента может отразиться на уровне доходов занятого населения, увеличив его на 1,8 млрд грн, а также повысить инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн грн.

Принятие законопроекта даст возможность создать около 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

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Напомним, в Украине из-за карантина наблюдается сложная ситуация на рынке труда.

При этом Минфин продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19. По данным Госказначейства, до 28 мая 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,6 млрд грн: 658 млн грн выделили из госбюджета и 1 965 млн грн – из местных бюджетов.

Еще 2,3 млрд грн Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета разрешил выделить из фонда борьбы с COVID-19 для оказания финансовой помощиФондлом социального страхования.

В Минсоцполитики считают, что после карантина, вызванного эпидемией коронавируса, правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

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