"Северный поток — 2": в Германии мечтают о запуске газопровода в скорой перспективе

Немецкий партнер "Газпрома" написал в отчете о скором завершении строительства "Северного потока - 2", хотя США против

Газопровод "Северный поток — 2", запуск которого в США считают делом, отложенным на дальнюю перспективу, будет введен в эксплуатацию, несмотря задержку в реализации проекта. Об этом говорится в годовом отчете германской компании Uniper, которая является одним из партнеров "Газпрома" по проекту.

"Газопровод "Северный поток — 2" является важным проектом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу. Мы ожидаем, что "Северный поток — 2" будет запущен, несмотря на задержки и будет транспортировать нам до 55 млрд кубометров газа в год", — написано в отчете.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что завершение строительства нового газопровода в Европу не в интересах Украины. Если Россия не сможет достроить "Северный поток – 2" из-за санкций США, Украина сможет продлить контракт на транзит российского газа в Европу после 2024 года сроком на 10-20 лет.

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Напомним, строительство "Северного потока – 2" остановилось в декабре 2019 года. Соединенные Штаты ввели санкции, записав их отдельной строкой в свой оборонный бюджет-2020, против компаний-подрядчиков, которые занимались глубоководной укладкой труб по дну Балтийского моря. Компаний, которые сотрудничали с "Газпромом", было две: швейцарская Allseas Group и итальянская Saipem. Не дожидаясь, пока Дональд Трамп официально подпишет оборонный бюджет с санкциями против российской трубы, европейские компании вышли из проекта.

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Зимой 2020 года американские политики и эксперты неоднократно выражали мнение, что санкции США, которые были приняты в конце декабря прошлого года, заблокируют строительство российского газопровода "Северный поток – 2", поскольку российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

Если Россия придумает, как можно достроить газопровод, США введут новые санкции.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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