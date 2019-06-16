Штрафы за коммунальные долги, тарифы на газ и субсидии: что изменилось за неделю

Стало известно, сколько Пенсионный фонд выплатил субсидий в отопительный сезон

Фото: Сергей Николаев, "Сегодня".

Как будет работать нововведенная пеня, насколько ускорилась инфляция и почему важно сохранять железнодорожный билет – читайте главные экономические новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине "заработали" штрафы за коммунальные долги

С 10 июня в Украине окончательно вступили в силу нормы о штрафах за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Пеня начисляется за долги, которые образовались после первого мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ.

При этом в Минсоцполитики поясняли, что штрафы фактически начнут действовать после 10 июня. Дело в том, что потребители должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 20-го числа каждого месяца. Если такая норма прописана в договоре, пеня будет начисляться с 21-го числа. Закон не имеет обратной силы, поэтому с 21 мая пеня не начислялась. Теперь она будет касаться счетов, которые украинцы начали получили в июне (за май).

Теперь за каждый день просрочки будут начислять неустойку в 0,01% от суммы долга. Однако общий размер пени не будет превышать 100% задолженности. Пеня насчитывается как индивидуальным потребителям (жильцам), так и коллективным – ОСМД, управляющим компаниям – в зависимости от того, кто именно заключил договор на поставку жилищно-коммунальных услуг.

Исключение составят случаи, когда 21-й (и 22-й) день месяца – выходные дни. Также пеня не насчитывается, если долг образовался из-за задержек с выплатой субсидий от государства.

Как вернуть деньги, если в вагоне поезда не работает кондиционер

Сезон отпусков в разгаре, подавляющее большинство путешествий по Украине железнодорожные. Несколько тысяч билетов ежедневно продает Укрзализныця. Но не все знают, что скрывает этот клочок бумаги, и почему его стоит сохранять до конца поездки.

Пассажир покупает не только место в поезде: вы платите на чистые вагоны и собственную безопасность и комфорт в путешествии. Каждый путешественник застрахован от несчастных случаев. А билет – это ваш страховой полис.

Если считаете, что оплаченные вами услуги ненадлежащего качества обращайтесь к "Укрзализныце" не через интернет, а с официальной жалобой.

К примеру, можно подать жалобу, если в вагоне не работает кондиционер и специальная комиссия высчитывает размер возмещения, в зависимости от стоимости билета.

Но такую жалобу примут только от пассажира фирменного поезда класса "комфорт", или "люкс", где кондиционирование одна из обязательных услуг. Если вагон не имеет кондиционера, а таких в Укрзализныци еще около полутора тысяч, вас об этом обязательно предупредят. Специальная отметка "без кондиционирования" есть на сайтах по продаже и на самих билетах.

Напомним, "Укрзализныця" предупредила о возможных сбоях в онлайн-продаже билетов.

В Украине ускорилась инфляция

В Украине ускорилась инфляция: если в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года инфляция составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении в апреле этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 10 июня.

"Инфляция на потребительском рынке в мае 2019 года по сравнению с апрелем этого года составила 0,7%, с начала года – 4,2%. Базовая инфляция в мае 2019 года по сравнению с апрелем этого года составила 0,2%, с начала года – 2,3%", – сказано в нем.

ІСЦ – инфляция потребительских цен, БІСЦ – базовая инфляция потребительских цен. Данные: Госстат

При этом рост цен в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9%.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае продолжила ускоряться.

Стало известно, сколько Пенсионный фонд выплатил субсидий в отопительный сезон

Пенсионный фонд (ПФ) Украины в период отопительного сезона выплатил 10,1 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил заместитель председателя правления Фонда Владислав Машкин. Он напомнил, что в марте ПФ обеспечил выплату субсидий за февраль, в апреле – за март, в мае — за апрель, а сейчас осуществляются выплаты за май.

"Понятно, что во время отопительного сезона гораздо больше получателей. Когда шел отопительный сезон, за этот период мы выплатили 10,1 млрд грн в качестве субсидий", – сказал Машкин.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 3 июня Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май.

При этом в мае Кабинет министров утвердил порядок верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, которые проводятся за счет государственных средств. Цель верификации – содействовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине и оптимизировать бюджетные расходы.

В конце мая правительство уменьшило на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей. Число субсидиантов уменьшилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 годов до 4,2 млн в отопительном периоде 2018-2019 годов.

Эксперт объяснил, почему в Украине появились разные тарифы на газ

Не успели украинцы нарадоваться снижению тарифов на газ для населения, которого потребовал от "Нафтогаза Украины" Кабинет министров, как уже в следующем месяце тарифы снова начали расти.

При этом с 1 мая в каждой области – свой тариф на газ. Эксперт объяснил причину.Это произошло из-за решения НКРЭКУ ввести тариф на транспортировку газа, который зависит от необходимой (заказанной) мощности. Раньше действовал фиксированный тариф на транспортировку и распределение газа. Эти деньги получали дочерняя компания "Нафтогаза" – "Укртрансгаз" – и газораспределительные компании в регионах.

При этом состояние и конфигурация газотранспортных систем не одинаковые во всех областях, а потому цены в каждом регионе – свои.

"В одном регионе газораспределительные сети имеют протяженность 50 км, а в другом – 100 км. Содержать 100 км дороже, чем 50. Где-то сети могут находиться в нормальном состоянии, а где-то – в плохом. Эти расходы и затраты будут закладываться в тариф на доставку", – объясняет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Святослав Павлюк.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения еще в апреле.

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