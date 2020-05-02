Сколько газа прокачали через Украину в апреле: появилась интересная статистика

С начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены "Газпром"

В январе-апреле 2020 года через ГТС Украины прокачали 15,5 млрд кубометров газа из России, где еженедельно пересчитывают бюджет "Газпрома". Нынешний показатель на 47% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 40% меньше по сравнению со средним значением января-апреля за 2014-2019 годы. Такую статистику привели в пресс-службе "Оператор ГТС".

"Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены "Газпром", – сообщили в пресс-службе госкомпании.

Транзит в западном направлении за январь-апрель 2020 года составил 14 млрд куб. м газа, что на 10,1 млрд кубометров или 41% меньше результаты этого же периода годом ранее.

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В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 71% и составили 1,5 млрд кубометров. В частности, транзит в Румынию через ГИС "Орловка" составил 0,3 млрд куб. м (-92%), а в Молдову – 1,2 млрд куб. м (-4%).

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"Сокращение объемов транзита по трансбалканскому коридору обусловлено запуском с начала этого года обходного газопровода "Турецкий поток", – отметили в пресс-службе.

В апреле 2020 года "Оператор ГТС" протранспортировал 4,4 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился всего на 1%, а относительно объемов апреля 2019 года – на 46% или 3,8 млрд куб. м.

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"Кроме транзита газа из РФ в апреле "Оператор ГТС" осуществил транспортировку тестовых объемов голубого топлива из Словакии в Польшу по заказу международного трейдера в рамках новой услуги short-haul", – отмечают в компании.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина и Венгрия заключили новое соглашение о прокачке газа. Новые правила существенно упрощают транзит газа, который будет происходить по сетевому кодексу ЕС.

В первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая позволяет заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте "Оператор ГТС" уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия – Словакия.

В марте 2020 года "Оператор ГТС " заключил с польским оператором GSA Platform соглашение об использовании системы для распределения на аукционах мощностей в точках присоединения между Украиной и Польшей.

"Нафтогаз" предоставил возможность для трейдеров пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

После чего словацкая компания Eustream, которая является оператором ГТС этой страны, ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах, что повысит их привлекательность для европейских трейдеров.

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