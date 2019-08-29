Сколько осталось закачать газа к зиме: Коболев озвучил запасы

По словам главы "Нафтогаза", к началу отопительного сезона надо закачать 20 млрд куб. м

Фото: utg.ua

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, превысили 18 млрд куб. м. Об этом этом написал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что к 6:00 29 августа запасы составили почти 18,03 млрд куб. м.

"Осталось добавить к началу отопительного сезона еще 2 млрд куб. м", – сообщил Коболев.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачивать природный газ с начала апреля.

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На прошлой неделе "Нафтогаз" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

В августе компания снизила цену на газ для населения до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость и расходов на транспортировку.

Премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

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