Сколько Украина заплатит кредиторам: названа колоссальная сумма

В 2021 году государству придется вновь выплачивать огромные суммы по госдолгу

На фоне отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия и возможного назначение нового руководителя центробанка Украине предстоит в 2021 году выплатить огромную сумму по государственному долгу – 600 млрд грн. Об этом в парламенте рассказал министр финансов Сергей Марченко, пишет БизнесЦензор.

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"Прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году будут составлять ориентировочно 600 миллиардов гривен", – сказал Марченко.

Министр добавил, что дефицит государственного бюджета в 2020 году составляет 7,5% валового внутреннего продукта(ВВП).

"В следующем году мы планируем этот дефицит сократить", – сказал он.

Напомним, Международный валютный фонд, который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 год с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

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Однако правительство считает, что Украина продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение ВВП приблизительно до 5%.

В мае 2020 года государственный и гарантированный государством долг в гривне вырос на 0,59%, а в долларовом эквиваленте – на 0,83%. При этом месяцем ранее гривневый госдолг падал, а долларовый рос. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Так, госдолг в гривне составил 2,209 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте в иностранной валюте – 82,12 млрд долларов.

Напомним, чтобы справиться с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). Украина и МВФ уже заключили соглашение о новой программе stan-by. Она рассчитана на 18 месяцев, а общий объем составляет около 5 млрд долларов. Средства будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев, – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет. Решение о втором транше МВФ планирует принять в сентябре-2020.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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