По следам миссии МВФ: сможет ли Украина претендовать на следующий транш

Что будет, если денег нашей стране все-таки не дадут

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По следам миссии МВФ: сможет ли Украина претендовать на следующий транш Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b6/556/5c93b6556d65b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b6/556/5c93b6556d65b.jpg 2019-03-22T07:51:00+02:00 Экономика Что будет, если денег нашей стране все-таки не дадут

С 5 по 13 марта 2019 года в Украине работала техническая миссия МВФ. Никаких заявлений по результатам этого визита сделано не было, что породило слухи о том, что МВФ разочарован, "нам не дали очередной кредит" и т.д.

Спешим успокоить: о выплате транша в марте 2019 года речь и не шла. В Письме о намерениях, текст которого размещен на сайте Минфина и на основании которого МВФ открыл для Украины очередную 14-месячную программу stand-by на сумму 3,9 млрд долларов, говорится: "Программа будет контролироваться путем проведения пересмотров каждые полгода".

Таким образом, визит технической миссии МВФ, на основании которого может быть принято решение о выделении или не выделении Украине очередного транша, должен состояться в мае 2019 года.

Однако консультационные визиты технической миссии Фонда запланированы чаще. Так, в документах, размещенных на сайте МВФ, говорится о том, что контроль выполнения договоренностей со стороны Украины будет происходить раз в три месяца. Контрольными значатся март, затем июнь, сентябрь и декабрь 2019 года.

Что проверял Фонд

Во время каждого из этих визитов должны проверяться множество финансовых параметров: не превышен ли дефицит бюджета, не уменьшились ли международные резервы Украины, не превышен ли максимум гарантированного государством долга, порог инфляции и т.д. Также проверяются структурные ориентиры (маяки). Например, до конца марта 2019 года Украина обязалась принять закон об упразднении Нацкомиссии финансовых услуг и разделении ее функций между другими органами власти (законопроект "Сплит" №2413а). Также до конца марта должен быть опубликован первый отчет о "плохих активах" государственных банков. До конца апреля должно произойти разделение Фискальной службы на Налоговую и Таможенную. Также до конца апреля должны быть назначены и приступить к работе 35 судей Антикоррупционного суда.

И, хотя на сегодня не все эти параметры выполнены, у Украины еще есть время до следующего визита миссии МВФ.

Насколько выполняются сегодня маяки?

"В начале марта приезжала техническая миссия МВФ, которая фактически со всем этим разбиралась. Результатом работы этой миссии не должно было стать решение МВФ о выделении кредитных денег. Это был мониторинг, который позволит понять динамику: есть прогресс или нет. Чтобы уже в мае, когда приедет та миссия, которая реально будет влиять на решение о кредите, легче было анализировать", – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

По его словам, часть маяков по крайней мере в стадии выполнения. Часть – имеют мало шансов быть выполненными даже до конца мая.

"Например, судьи Антикоррупционного суда выбраны, но не назначены. Что касается банков – это сделано. И это очень важно, потому на спасение госбанков государство тратило очень большие средства. Только на "Приват" ушло 5 млрд долларов из бюджета. Госбанки и "Нафтогаз" – это такая "черная дыра", их государство раньше постоянно финансировало, в добавок к дефициту бюджета, поэтому теперь МВФ следит за ними отдельно", – объясняет Тарас Козак.

А вот вероятность принятия закона о ликвидации комиссии по финуслугам эксперт считает маловероятным.

"Этот законопроект лежит в Верховной Раде с лета 2015 года. Как "первоочередной", президентский. Но Верховная Рада просто плюет на него. Его периодически ставят в повестку дня, но до голосования не доходит. Потому что нет 226 голосов", – говорит эксперт.

Антикоррупционный "маяк"

Серьезным минусом для миссии МВФ, по мнению Тараса Козака, может стать и отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение .

"Тут маяка нет. Но это было предыдущее условие МВФ. И то, что незаконное обогащение теперь фактически признано законным, – МВФ может считать очень существенным откатом назад. Это даже может быть хуже, чем невыполнение маяка. Потому что это уже засчитанный маяк, который теперь снят", – объясняет Козак.

Ситуация осложняется тем, что реальная работа антикоррупционных органов запланирована как один из маяков следующего периода. Так, Украина взяла на себя обязательство перед МВФ, что Нацагентство будет регулярно проверять достоверность сведений в декларациях госчиновников, депутатов и т.п. А НАБУ будет ежемесячно публиковать данные: сколько депутатов, чиновников, судей и прокуроров сели и по какой статье. Отмененная статья 368-2 УК тоже фигурирует в бланке отчетности перед МВФ.

"У Украины, конечно, есть контраргумент. В том смысле, что статья, мол, наполовину конституционная, и лучше сейчас снять этот пункт в законе и быстро поменять на такую, которая будет соответствовать Конституции. Чем посадить, а потом признать, что они сидят неправильно. Ведь второй раз этих людей уже нельзя было бы судить за одно и то же преступление", – объясняет ситуацию Тарас Козак.

Если денег не идадут

В целом, по мнению Тараса Козака, в выполнении обязательств перед МВФ у нас "больше позитива, чем негатива". В частности, по тем финансовым показателям, которые, собственно, проверялись в марте. "Об этих технических вещах редко говорят, потому что это скучно, люди засыпают, но миссия их постоянно анализирует, и они тоже могут склонить чашу весов в одну или в другую сторону", – говорит Тарас Козак.

Но даже если Украина не "заработает" новый транш, по мнению экспертов, никакого экономического коллапса не будет. Некоторые экономисты вообще считают, что основная польза от сотрудничества Украины с МВФ – это не деньги, а те реформы, которые международные партнеры заставляют нас проводить.

Что же касается денег, то, например, по мнению экономиста, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Украине вполне хватит и внутренних резервов, чтобы рассчитаться по долгам.

"К сожалению, сейчас в этом вопросе больше политики, чем экономики. При желании можно все погасить. Потому что валюты в стране сейчас более чем достаточно. Если бы правительство запустило ценные бумаги для населения – в валюте, в гривне – мы бы собрали такую сумму, что мы не то что погасили долги перед МВФ, мы бы МВФ в долг давали! Но они этого делать не хотят. Я понимаю, им сейчас не до того, выборы скоро, все на чемоданах сидят. Но при желании можно. Сейчас НБУ выкупает валюту на межбанке. С начала года уже скупил 700 млн долларов. Если будет и дальше выкупать такими темпами, то действительно обойдемся без транша", – говорит Александр Охрименко.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.