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Это только начало: в Иране сделали грозное заявление о ракетном обстреле баз США

9 января, 16:01

Целью ракетного удара иранских ВС было нанесение ущерба военной технике

Касем Сулеймани. Фото: Mehdi Bolourian/REUTERS

Касем Сулеймани. Фото: Mehdi Bolourian/REUTERS

Ракетные удары иранских Вооруженных сил по американским базам в Ираке стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение во всем регионе. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

"Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение во всем регионе", – приводит его слова агентство Fars. Он добавил, что "реальная цель (действий Ирана) в том, чтобы изгнать США из региона".

Амир-Али Хаджизаде подчеркнул, что целью ракетного удара иранских ВС по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат противника, а нанесение ущерба военной технике.

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"Мы не стремились убивать (военнослужащих США), но пытались нанести ущерб вражеской военной технике", - сказал он.

Хаджизаде добавил, что "иранские войска выпустили 13 ракет по базам США, но были готовы запустить сотню ракет".

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Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Тем временем эксперт рассказал, как быстро США могут справиться с Ираном.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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