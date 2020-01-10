Палата представителей одобрила ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

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Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя. Документ при этом поддержали три республиканца, а против выступили восемь демократов.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет "вооруженное нападение на Соединенные Штаты". Автором документа выступила член Палаты представителей Элисса Слоткин (демократ, от штата Мичиган). Во время работы в ЦРУ она несколько раз посещала Ирак.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары иранских Вооруженных сил по американским базам в Ираке стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение во всем регионе.

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Амир-Али Хаджизаде подчеркнул, что целью ракетного удара иранских ВС по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат противника, а нанесение ущерба военной технике.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Тем временем эксперт рассказал, как быстро США могут справиться с Ираном.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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