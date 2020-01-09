Проблем не будет: эксперт рассказал, как быстро США могут справиться с Ираном

В настоящий момент у США на Ближнем Востоке нет достаточных сил для полноценного удара по Ирану

/ Фото: Reuters

В случае прямого военного конфликта Соединенным Штатам понадобится две-три недели на уничтожение ракетных сил Ирана. Об этом в комментарии "Сегодня" сказал главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Эксперт отметил, что у Ирана есть комплект конвенционных сил, чем он пытается создать эффект сдерживания на основе ракетных сил и способности наносить удары по американским базам и другим важным объектам в регионе, в первую очередь, в арабских странах Персидского залива.

"Но если начнется какая-то большая конвенционная война, для американцев не будет проблем за пару недель-месяц интенсивных ракетных авиационных ударов уничтожить ракетные силы Ирана, которые они создают для сдерживания возможной американской интервенции (потому что авиации почти нет, потенциал наземных сил не такой и страшный), и те ВМС, которые могут создать угрозу для экспорта нефти. Это две главные задачи. Другое дело, что потенциала для этого в регионе у США сейчас нет – нужно стягивать группировку. На это уйдет до полутора недель", - сказал Николай Белесков.

Реклама

Более подробно читайте в материале США против Ирана: будет ли большая война и у кого шансы на победу.

В тренде Стихийные бедствия и новая валюта: главные события недели в мире

Как известно, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Соединенные Штаты ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, который был важен для России. Он был убит на рассвете 3 января под Багдадом. Сулеймани возглавлял спецподразделение "Аль-Кудс", которое занимается проведением спецопераций за пределами Ирана.

Власти Ирана пообещали отомстить за смерть генерала. 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Кроме американских войск, на них были дислоцированы также солдаты международной коалиции.

Американский президент Дональд Трамп в ответ заявил, что США готовы заключить с Ираном мир, несмотря на обстрел иранцами американских военных баз в Ираке.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама