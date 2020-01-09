Проблем не будет: эксперт рассказал, как быстро США могут справиться с Ираном

В случае прямого военного конфликта Соединенным Штатам понадобится две-три недели на уничтожение ракетных сил Ирана. Об этом в комментарии "Сегодня" сказал главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.
Эксперт отметил, что у Ирана есть комплект конвенционных сил, чем он пытается создать эффект сдерживания на основе ракетных сил и способности наносить удары по американским базам и другим важным объектам в регионе, в первую очередь, в арабских странах Персидского залива.
"Но если начнется какая-то большая конвенционная война, для американцев не будет проблем за пару недель-месяц интенсивных ракетных авиационных ударов уничтожить ракетные силы Ирана, которые они создают для сдерживания возможной американской интервенции (потому что авиации почти нет, потенциал наземных сил не такой и страшный), и те ВМС, которые могут создать угрозу для экспорта нефти. Это две главные задачи. Другое дело, что потенциала для этого в регионе у США сейчас нет – нужно стягивать группировку. На это уйдет до полутора недель", - сказал Николай Белесков.
Более подробно читайте в материале США против Ирана: будет ли большая война и у кого шансы на победу.
Как известно, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Соединенные Штаты ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, который был важен для России. Он был убит на рассвете 3 января под Багдадом. Сулеймани возглавлял спецподразделение "Аль-Кудс", которое занимается проведением спецопераций за пределами Ирана.
Власти Ирана пообещали отомстить за смерть генерала. 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Кроме американских войск, на них были дислоцированы также солдаты международной коалиции.
Американский президент Дональд Трамп в ответ заявил, что США готовы заключить с Ираном мир, несмотря на обстрел иранцами американских военных баз в Ираке.
Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке
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